Alle kaufen Gold – nur nicht über ETFs. Im ersten Quartal 2026 brechen die ETF-Zuflüsse massiv ein, während die physische Nachfrage explodiert. Wie passt das zusammen?

Januar 2026. Der Goldpreis durchbricht die 5.000-Dollar-Marke, klettert weiter auf 5.405 Dollar je Unze – ein neuer Rekordwert. Wer Gold-ETFs hält, schaut auf satte Buchgewinne. Und wer noch keinen ETF hat, sollte jetzt einsteigen. So die Logik. Doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte.

Der große Ausstieg

Im ersten Quartal 2026 flossen netto lediglich 62 Tonnen in Gold-ETFs und ähnliche Produkte. Ein Jahr zuvor waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 230 Tonnen. Das ist kein leichter Rückgang, sondern ein Einbruch von 73 Prozent.

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Und das Timing macht es noch rätselhafter. Dieser Abverkauf geschah ausgerechnet in dem Quartal, in dem Gold mit einem Durchschnittspreis von 4.873 Dollar je Unze einen neuen Rekord aufstellte, in dem Zentralbanken weiter kauften und die geopolitische Lage die Nerven der Märkte strapazierte. Wer also stieg aus? Und warum?

Die Antwort kommt aus New York

Der Kipppunkt lag im März. Nachdem Gold im Januar sein Allzeithoch erreichte, begannen US-amerikanische institutionelle Investoren, ihre Positionen zu reduzieren. Gewinnmitnahmen nach einem außergewöhnlichen Preisanstieg, taktisch nachvollziehbar, in der Summe aber wuchtig genug, um das gesamte Quartalsergebnis nach unten zu ziehen.

Europäische und asiatische Gold-ETFs hielten sich deutlich stabiler, konnten den Abfluss aus den großen nordamerikanischen Fonds aber nicht ausgleichen. Das zeigt, wie sehr der globale ETF-Markt von den Entscheidungen weniger, großer institutioneller Akteure abhängt. Wenn diese taktisch umschichten, bewegt das die Statistik, selbst wenn der Rest der Welt in die andere Richtung läuft.

Und der Rest der Welt kaufte

Denn genau das ist passiert. Während institutionelle Investoren über ETFs Bestände abbauten, stieg die Nachfrage nach physischem Gold deutlich an. Die Nachfrage nach Barren und Münzen erreichte im ersten Quartal 474 Tonnen, ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der zweithöchste Quartalswert seit Beginn der Aufzeichnungen. Goldbarren allein legten um 50 Prozent auf knapp 398 Tonnen zu. Asiatische Märkte verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

Der Gesamtwert der globalen Goldnachfrage erreichte mit 193 Milliarden US-Dollar ein historisches Allzeithoch, getrieben vom Preisanstieg. Das Volumen lag mit 1.231 Tonnen zwei Prozent über dem Vorjahreswert.

Zwei Arten, Gold zu halten

Die Divergenz zwischen ETF-Abflüssen und physischer Nachfrage verweist auf unterschiedliche Anlegerprofile und Motive. Institutionelle Investoren nutzen Gold-ETFs häufig als liquide, taktisch steuerbare Position im Portfolio. Privatanleger, die Barren und Münzen kaufen, tun dies in der Regel mit längerem Anlagehorizont und anderen Risikoerwägungen.

Die Zentralbanken kauften im ersten Quartal netto 244 Tonnen, drei Prozent mehr als im Vorjahr. Das geschah trotz gestiegener Verkaufsaktivität einzelner Notenbanken, die den Nettozuwachs dämpfte, aber nicht umkehrte.

Auch die Schmucknachfrage liefert einen Datenpunkt: Die nachgefragte Menge sank um 23 Prozent, die Gesamtausgaben stiegen jedoch um 31 Prozent. Weniger Volumen, mehr Wert, ein Muster, das sich durch den gesamten Goldmarkt des ersten Quartals zieht.

Ausblick

Der World Gold Council erwartet, dass geopolitische Risiken, erhöhte Inflation und anhaltende Unsicherheiten die Investment- und Zentralbanknachfrage im weiteren Jahresverlauf stützen werden. Ob ETF-Zuflüsse wieder anziehen, hängt wesentlich davon ab, wie sich das Preisniveau nach dem Januar-Hoch entwickelt und wie institutionelle Investoren darauf reagieren.

Das erste Quartal 2026 zeigt vor allem eines: Der Goldmarkt ist nicht monolithisch. Verschiedene Anlegergruppen reagieren auf dasselbe Umfeld mit unterschiedlichen Entscheidungen, und das Gesamtbild ergibt sich erst, wenn man alle Segmente zusammen betrachtet.