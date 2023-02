Pilnys Asia Insights Die neue Weltunordnung: Spannungen zwischen China, Russland und USA nehmen zu

Mehr oder minder zeitgleich setzten US-Präsident Biden mit seinem Besuch in Kiew und Warschau, Putin mit seiner Rede zur Lage der Nation und der chinesische Außenminister Wang Yi in Moskau Ausrufezeichen in einer zunehmend angespannten geopolitischen Gemengelage.



Schon wird das weltweite Endspiel im Wettkampf zwischen Demokratien und Autokratien eingeläutet. Doch die Fronten verlaufen verschlungen, eine unübersichtliche Gefechtslage wird immer komplexer, die Bühne grösser, der Ton schriller.



Die „ziemlich guten Freunde“ Russland und China arbeiten demnächst noch enger zusammen als befürchtet. Jedenfalls drohte US-Außenminister Blinken den Chinesen offen Russland nicht weiter zur Seite zu stehen.



Nach dem Hin und Her mit den Spionageballons, den gegenseitigen Beschuldigungen sowie vor dem Hintergrund der neuen Chip Allianz der USA mit den Niederlanden und Japan, eine klare Ansage.



Nach dem Treffen in Bali hatte man erwartet, dass außenpolitisch etwas Ruhe zwischen China und den USA einkehren würde.

Nach dem Treffen in Bali hatte man erwartet, dass außenpolitisch etwas Ruhe zwischen China und den USA einkehren würde.



Der Fokus lag mehr auf inneren Angelegenheiten Chinas wie den Folgen der radikalen Kehrtwende von Zero-COVID zu Full-COVID Anfang Dezember letzten Jahres. Wie gewohnt gibt es keine glaubwürdigen Zahlen über die tatsächliche Anzahl der Toten und Infizierten, doch in der Tat scheint das Schlimmste vorüber zu sein.



Grund genug für Xi Jinping vollmundig zu verkünden, dass es sich bei seiner Corona Politik in den letzten drei Jahren um ein „Wunder in der Geschichte der Menschheit“ handele und China einen „großen und einzigartigen Sieg“ errungen habe.



Die Sterblichkeitsrate Chinas sei die niedrigste der Welt und seine Strategie der Optimierung der - ohnehin sehr erfolgreichen - Corona Politik durch die Kehrtwende vom Dezember sei „vollkommen korrekt und höchst erfolgreich“ gewesen.



Nach diesem abschließenden Statement, das von nun an eine kritische Rückschau auf die chinesische Corona Politik unmöglich machen soll, wendet sich Xi Jinping wieder mit Vehemenz der Außenpolitik zu. Und dort gibt es einiges zu tun. Europa muss seine Denkweise anpassen Meine Leser wissen schon länger, dass der globale Süden in Afrika, Lateinamerika aber auch Asien nicht geschlossen hinter dem Westen steht, was die Verurteilung des Ukrainekrieges betrifft.



Im Gegenteil Indien, dass in den letzten 12 Monaten die Ölimporte aus Russland verdreiundreißigfacht hat, will dem globalen Süden eine neue Stimme und mehr Gewicht verleihen.



So mahnte kürzlich der indische Außenminister Jaishankar Europa müsse aus der Denkweise herauswachsen, dass Europas Probleme die Probleme der Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Probleme Europas seien.



Die nun stattfindenden gemeinsamen Marine Manöver zwischen Russland und Südafrika, dem Junior Mitglied der symbolbehafteten BRICS Gruppe, verbunden mit der wachsenden Rolle der Türkei als Drehscheibe und Mittelsmann für den Handel mit Russland als auch die intensivierte Unterstützung Russlands durch China sind Beispiele für die Brisanz dieser Entwicklung.



Die Sorge, dass der Überfall auf die Ukraine als Blaupause beziehungsweise sogar Rechtfertigung für eine gewaltsamen Heimholung Taiwans dient, steigt weiter. Diskussionen auf der Münchener Sicherheitskonferenz Die Debatte um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine hat auch die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) dominiert.



Neben dem Krieg in der Ukraine war die Gefahr eines chinesischen Angriffs auf Taiwan das beherrschende Thema der Konferenz, gerade weil China weiterhin zu Russland steht.





Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock diskutiert auf Münchener Sicherheitskonferenz mit Vertretern anderen Länder über Waffenlieferungen im Ukraine Konflikt © IMAGO / ZUMA Wire Staaten, die Russland militärisch unterstützen, müssen Sanktionen fürchten. Das stellten die Außenminister der G7 nochmals klar. Die Volksrepublik steht im Verdacht, zumindest eindeutige „Dual-Use-Güter“ an Russland zu liefern.



Insbesondere Chips braucht Russland dringend für seine militärische Aufrüstung. Viele Teilnehmer warnten davor, China genauso zu unterschätzen wie Russland.



Und in der Tat könnte, was heute in Europa passiert, morgen in Asien passieren. Bisher erstaunt die westliche Einheit, doch es folgt keine stringente Politik.



Wer jedoch global geltende Menschenrechte, die Souveränität und Selbstbestimmung von Staaten und deren territoriale Integrität wirklich verteidigen will, muss jetzt Entschlossenheit und Einigkeit demonstrieren.



Sollte sich die beschworene Einheit des Westens brüchig zeigen, werden weder Russland noch China noch zahlreiche andere Autokraten abgeschreckt. China als Friedensmakler im Ukraine-Konflikt Bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz war Wang Yi noch chinesischer Außenminister. Wegen des Primats der Kommunistischen Partei (KP) ist der ranghöchste Diplomat in China nicht der Außenminister, sondern das für Außenpolitik zuständige Mitglied in den obersten Partei Gremien.



Daher ist Wang Yi nun als „Direktor des Büros der Zentralkommission für Auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas“ und Mitglied des Politbüros der oberste Außenpolitiker des Landes geworden.



Klar ist jedoch auch, dass Xi Jinping in der Außen - wie auch der Innenpolitik das letzte Wort hat beziehungsweise den Takt vorgibt.



Das chinesische Außenministerium gibt immer wieder der Nato und insbesondere den USA die Schuld an der Eskalation des Konflikts.



Dabei zielt Peking auf die Teile der europäischen Gesellschaft ab, die des Krieges müde sind. Ein „Friedensplan“ könne so ausgestaltet werden, dass er zwar auf den ersten Blick China als Friedensmakler darstellen würde, aber im Detail nicht ausreichend die Bedürfnisse der Ukraine berücksichtigt.



So könnte China einen Stopp von Waffenlieferungen fordern, was jedoch vor allem Russland nützen würde. Immerhin verschießen die Russen an einem Tag mehr Munition als die gesamte EU in einem Monat produziert.



China hatte in den vergangenen Monaten wiederholt Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert, da so „Öl ins Feuer“ gegossen würde.



Wenn die westlichen Verbündeten und die Ukraine dem Plan nicht zustimmen, stünden sie als Friedensverweigerer da.