Tom Wede, Axel-Adrian Roestel 17.10.2011 Lesedauer: 1 Minute

„WTI-Rohöl hat seinen Status als globale Referenz verloren“

In einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT.com beleuchten Tom Wede und Axel-Adrian Roestel, beide von der Fondsgesellschaft Berenberg Lux Invest, die derzeitige Situation am Ölmarkt: Über die Preisdifferenz zwischen den Ölsorten WTI und Brent sowie den Einfluss des Bürgerkriegs in Libyen.