In einer Welt, die sich rasant verändert, reicht es nicht mehr aus, einfach nur versichert zu sein. Cyberattacken, Klimawandel, geopolitische Spannungen – die Risiken für Unternehmen werden komplexer und unberechenbarer: So sieht es zumindest das Beratungsunternehmen Wills Towers Watson (WTW). So sei es kein Wunder, dass Firmen heute nach mehr als nur einer Versicherungspolice suchten. Dabei bräuchten sie einen Partner, der ihnen hilft, Risiken vorauszusehen, zu verstehen und aktiv zu managen.

Studie von Willis Towers Watson

Diese Entwicklung stellt die Branche fraglos vor gewaltige Herausforderungen: Wie müssen sich Makler im Gewerbe- und Industriegeschäft verändern, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden? Eine aktuelle Studie von WTW will Antworten auf diese Frage liefern. Unter dem Titel „Broker of the Future“ wurden 43 versicherungsnehmende Firmen in Deutschland befragt. Im Ergebnis zeichnet sich laut der Autoren ein klarer Trend ab: Unternehmen legen künftig mehr Wert auf eine ganzheitliche Risikobetrachtung als auf die bloße Frage nach der Versicherbarkeit.

Paradigmenwechsel: Vom Versicherungsschutz zur Risikostrategie

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In den nächsten fünf bis zehn Jahren dürfte die Bedeutung des klassischen Versicherungsschutzes abnehmen. Während heute noch 64 Prozent der Befragten den reinen Versicherungsschutz als „sehr wichtig“ einstufen, werden es aus heutiger Sicht in fünf bis zehn Jahren nur noch 51 Prozent sein. Stattdessen gewinnen andere Ansätze an Bedeutung.

Ein Mix aus Versicherung und Eigenverantwortung – also dem selbständigen Tragen bestimmter Risiken durch das Unternehmen – wird aus heutiger Sicht künftig von 41 Prozent der Unternehmen als sehr wichtig erachtet – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 30 Prozent, die das aktuell so sehen. Noch deutlicher fällt die Veränderung bei alternativen Risikotransferlösungen aus, die über traditionelle Versicherungen hinausgehende, individuelle Methoden zur Risikoabsicherung umfassen – wie etwa Wetterderivate, die ein Energieunternehmen gegen finanzielle Verluste durch ungewöhnlich milde Winter absichern: Ihr Stellenwert steigt von 17 auf beachtliche 37 Prozent in der Zukunft.

Frage nach der Präferenz von Risikomanagement-Ansätzen, @ WTW

„Unternehmen haben erkannt, dass die Versicherung allein gegen die heutigen komplexen Risiken nicht immer ausreichend Schutz bietet“, sagt Lukas Nazaruk, Leiter Unternehmensrisiko und Maklergeschäft Deutschland und Österreich bei WTW. Diese Verschiebung unterstreicht den Wunsch nach flexibleren und maßgeschneiderten Lösungen im Risikomanagement.

Der Makler der Zukunft: Vom Policenverkäufer zum Risikoberater

Doch was bedeutet das für die Makler der Zukunft? Safak Okur, Marketingleiter Deutschland und Österreich bei WTW, bringt es auf den Punkt: „Unternehmen wünschen sich einen Partner, der ihre individuelle Risikolage sowie branchenspezifische Anforderungen berücksichtigt.“ Der Makler von morgen müsse ein echtes Multitalent sein.

Die Studie zeigt auch, wie sich die Erwartungen an die Kompetenzen der Makler verschieben. An erster Stelle steht die Risiko-Beratungskompetenz. Schon heute ist sie für 80 Prozent der Befragten wichtig, in fünf bis zehn Jahren aus heutiger Sicht sogar für 87 Prozent. Die Platzierungskompetenz – also die Fähigkeit, passende Versicherungslösungen am Markt zu finden und zu vermitteln – bleibt zwar relevant, verliert aber leicht an Bedeutung (von 87 auf 80 Prozent). Branchenspezifische Expertise rundet das Kompetenzprofil ab und wird auch in Zukunft von 67 Prozent der Unternehmen erwartet. Deutlich wichtiger dürfte langfristig nach Ansicht der Befragten auch die technologiegestützte Zusammenarbeit werden (von 30 auf 46 Prozent).

Frage zur Kompetenzerwartung an Makler, © WTW

Technologie als Game-Changer in der Zusammenarbeit

Doch nicht nur fachlich, auch technologisch müssen Makler laut WTW aufrüsten. Die Studie offenbart dabei einen klaren Trend zur Digitalisierung in der Zusammenarbeit von Unternehmen und Makler. Besonders deutlich wird dies bei den Analysemöglichkeiten: In zehn Jahren wird aus heutiger Sicht für 79 Prozent der Befragten die maximale Nutzung digitaler Lösungen in diesem Bereich wichtig sein – ein beachtlicher Sprung von 24 Prozentpunkten gegenüber heute. Auch bei der Informations- und Datensammlung setzt die große Mehrheit (77 Prozent) in Zukunft auf die maximale Nutzung digitaler Lösungen.

„Der Erfolg eines datengetriebenen Risikomanagements hängt von der Qualität der Daten ab, aber auch von der Fähigkeit, diese korrekt zu interpretieren“, betont Nazaruk. Doch hier liegt nach seiner Auffassung die Herausforderung: Vielen Unternehmen fehlten die Fachkräfte oder die Expertise, um aus der Datenflut kluge Schlüsse zu ziehen. Und genau hier schlage die Stunde des modernen Maklers. Er müsse nach diese Kompetenzlücke schließen und Unternehmen dabei helfen, aus Daten maßgeschneiderte Strategien zur Risikoabsicherung zu entwickeln.