Serie Produkt-Check Württembergische bietet BU-Versicherung für Bonus-Kunden

Vor über zehn Jahren sorgte die Württembergische mit ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) „für Bonuskunden“ in Vermittlerkreisen für Furore: Wer schon ein paar Versicherungen bei der Württembergischen hatte oder abschloss, konnte eine kleine BU mit einer Mini-Gesundheitserklärung abschließen. Das war damals etwas ganz Besonderes. Seitdem sind immer mehr Versicherer auf den Zug aufgesprungen.

Nun will es die Württembergische einmal mehr wissen: Wer Empfehlungsmitglied der Initiative Gesundversichert (IGV) ist oder wird, kann eine Berufsunfähigkeitsrente bis maximal 2.000 Euro mit wenigen Gesundheitsfragen beantragen. Dafür hat die Württembergische einen Kollektivrahmenvertrag mit der IGV vereinbart.

Wer kann das Konzept nutzen?

Alle Empfehlungsmitglieder der IGV können die Police unter zwei Voraussetzungen abschließen: Das Eintrittsalter der zu versichernden Person liegt zwischen 15 und 45 Jahren und sie arbeitet in einem

Beruf der Berufsklassen 1 bis 6, inklusive Schüler, nicht aber Soldat. Je nach Beruf kann man eine BU-Rente in Höhe von maximal 1.500 Euro bis 2.000 Euro im Monat beantragen. Bestehende BU-Versicherungen werden angerechnet. Wer also schon eine BU-Versicherung über 1.000 Euro BU-Rente hat, kann maximal weitere 1.000 Euro versichern.

Besonderheiten für IGV-Mitglieder:

• Sie können eine garantierte Rentensteigerung („Leistungsdynamik“) zwischen 1 und 3 Prozent vereinbaren; Außerdem ist eine Beitragsdynamik von bis zu 5 Prozent möglich;

• sie können Leistungen bereits bei langer Arbeitsunfähigkeit („Arbeitsunfähigkeitsklausel“) absichern;

• Nachversicherungen, also Erhöhungen ohne erneute Gesundheitsprüfung, sind bei bestimmten Anlässen wie Heirat oder Geburt eines Kindes möglich;

• hingegen sind die Nachversicherungsgarantien ohne einen Anlass innerhalb der ersten drei Jahre ausgeschlossen.

Die Fragen

Die Württembergische fragt nach Details zum Beruf, nach besonderen Gefahren in der Freizeit, nach dem Raucherstatus, Körpergröße und Gewicht, bestehenden oder beantragten Vorversicherungen

sowie dem Nettoeinkommen. Was das Nettoeinkommen angeht, erreicht man bei der Württembergischen bereits bei 80 Prozent das Limit. Mehr versichert sie nicht, außer bei Schülern und Studenten.

Auch die Beitragsdynamik endet bei 80 Prozent vom Netto. Der Versicherer stellt Fragen zum Gesundheitszustand je nach Erkrankung über die vorangegangenen zwölf Monate, zwei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Württembergische psychischen Erkrankungen. Allein drei der sechs Fragen beziehen sich auf solche Krankheiten. Natürlich kann es sein, dass man eine der Gesundheitsfragen bejahen muss.

Erfreulicherweise führt das nicht automatisch dazu, dass man die deutlich umfangreicheren Fragen der Württembergischen beantworten muss. Ebenso erfreulich ist es, dass Interessenten schon im Vorfeld eine Risikovoranfrage über ihren Versicherungsmakler stellen können. So erfahren sie, wie ihr Antrag ausgeht, noch bevor sie ihn überhaupt unterschrieben haben.

Fazit

Die BU-Versicherungen der Württembergischen haben bei uns noch nie eine große Rolle gespielt. Der Versicherungsschutz ist in besserer Qualität zu niedrigerem Beitrag bei anderen Versicherern zu bekommen. Allein schon die Begrenzung der BU-Renten auf 80 Prozent vom Nettoeinkommen reicht dafür aus. Ich kann auch nicht bestätigen, dass es sich bei den Fragen um „vereinfachte Gesundheitsfragen“ handelt. Denn bei genauer Hinsicht will man schon ziemlich viel wissen. Der Rechercheaufwand für Kunden ist ebenfalls kaum reduziert.

Was für die Police spricht, ist die Überbrückungshilfe in Höhe von bis zu sechs Monatsrenten, falls der Krankentagegeldversicherer die Zahlung einstellt, weil der Versicherte für ihn bereits als BU gilt, sowie der „BU-Retter“, durch den Versicherte den Beitrag bei bestimmten Anlässen temporär auf 60 Euro im Jahr reduzieren können.

Über den Autor:

Matthias Helberg ist unabhängiger Versicherungsvermittler mit dem Schwerpunkt Arbeitskraftabsicherung und Inhaber der Agentur Helberg Versicherungsmakler.