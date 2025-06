Anja Emde wird zum 1. Juli neues Vorstandsmitglied der Württembergische Gemeinde-Versicherung (WGV). Die 50-Jährige folgt auf Ralf Pfeiffer, der zum 30. Juni in den Ruhestand tritt. #

Im dreiköpfigen Vorstand übernimmt Emde künftig die Verantwortung für die Schadenabteilungen für Privat- und Kommunalkunden, den kommunalen Vertragsservice und Vertrieb sowie das Produktmanagement für Kommunalkunden. Darüber hinaus soll sie die Bereiche Personal, Vertrag und Leistung Lebensversicherung sowie Geldwäscheprävention, Datenschutz und das Ausgliederungsmanagement leiten.

Vor ihrer Berufung in den Vorstand war Emde über viele Jahre als Abteilungsdirektorin Personal und Generalbevollmächtigte bei der WGV tätig. In dieser Funktion verantwortete sie das gesamte Personalmanagement des Unternehmens und war nach Unternehmensangaben maßgeblich an der strategischen Entwicklung der Personalabteilung beteiligt. Zuvor war sie als stellvertretende Abteilungsleiterin Personal bei der WGV aktiv und begleitete in dieser Rolle unter anderem die Personalentwicklung und die Umsetzung von Tarifverträgen. Über frühere berufliche Stationen ist nichts bekannt.

Über den WGV:



Als Kommunalversicherer versichert die im Jahr 1921 gegründete WGV Versicherung Städte, Gemeinden, Landkreise, kommunale Unternehmen und Zweckverbände, kirchlich-soziale Einrichtungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in ihrem Geschäftsgebiet des ehemaligen Landes Württemberg-Hohenzollern. Im Geschäftsjahr 2024 erhöhten sich die gebuchten Beiträge um 14,1 Prozent auf rund eine Milliarde Euro für alle drei Gesellschaften der Gruppe. Die WGV beschäftigt aktuell mehr als 1.200 Mitarbeiter deutschlandweit