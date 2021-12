Württembergische: Höhere Deckung für zehn Euro

Möglich ist der Abschluss neuer Verträge mit Differenzdeckung im Premium-Schutz in der Privat-Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Hausrat-, Glas- und Wohngebäudeversicherung.Ihre Premium-Tarife hat die der Württembergische verbessert. So bietet der neue Tarif in der Privat-Haftpflicht eine Versicherungssumme von 10 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden. Bis zu 10.000 Euro werden erstattet für Schäden durch deliktunfähige Kinder und Schäden bei Gefälligkeitshandlungen.Der neue Rechtsschutz-Tarif mit Premium-Schutz sieht eine unbegrenzte Versicherungssumme vor. Zu den weiteren Leistungen zählen die telefonische Rechtsberatung auch in nicht versicherten Angelegenheiten, die Kostenübernahme für eine außergerichtliche Konfliktlösung (Mediation) bis zu 1.000 Euro je Rechtsschutzfall plus Beratungs-Rechtsschutz in privaten Bausachen.