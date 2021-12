Christian Hilmes 12.12.2007 Lesedauer: 1 Minute

Wüstenstaat reguliert Hedge-Fonds als Erster

Das Emirat Dubai will die im Dubai International Financial Centre ansässigen Hedge-Fonds regulieren. „Das ist der weltweit erste Verhaltenskodex einer staatlichen Regulierungsbehörde für Hedge-Fonds“, erklärt David Knott, Chef der Börsenaufsicht Dubai Financial Services Authority. „Bisher gibt es nur Regeln, die sich die Branche selbst auferlegt hat.“