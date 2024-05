Es waren fantastische Unternehmensergebnisse, die der US-Chiphersteller Nvidia am vergangenen Mittwochabend hiesiger Zeit verkündete: Nvidia konnte seinen Nettogewinn im ersten Jahresquartal um 600 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern – auf knapp 14,9 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig standen im ersten Quartal, das am 28. April endete (Nvidias Geschäftsjahr beginnt im Februar) 26,04 Milliarden US-Dollar Umsatz zu Buche. Das Unternehmen erhöhte seine vierteljährlich auszuschüttende Dividende von 4 auf 10 Cent.

Auf die erstaunlichen Zahlen reagierten Anleger umgehend. Erstmals überwand die Nvidia-Aktie am Donnerstag die 1.000 US-Dollar. In Euro gerechnet liegt sie nur ganz knapp unter dieser magischen Marke. Anfang Juni will das Unternehmen einen Aktiensplit durchführen. Eine Nvidia-Aktie soll dann in zehn Einzel-Aktien aufgeteilt werden.

Ein-Jahres-Chart der Nvidia-Aktie in Euro

Ein-Jahres-Chart der Nvidia-Aktie in Euro © Wikifolio

Mit 2,6 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung ist Nvidia mittlerweile das drittgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt – hinter Microsoft (3,2 Billionen) und Apple (2,9 Billionen).

Das Unternehmen profitiert massiv von den gegenwärtigen Entwicklungen und dem Hype um künstliche Intelligenz. Zum Höhenflug setzte die Aktie an, als US-Entwickler Open AI Ende 2022 die erste Version von ChatGPT vorstellte. Nvidias Alleinstellungsmerkmal: Es produziert besonders hochleistungsstarke Prozessoren, mit denen sich Sprachmodelle trainieren lassen – was eine besonders hohe Rechenleistung verlangt. Nvidia-Chips kommen gegenwärtig In vier von fünf Rechenzentren weltweit zum Einsatz, heißt es. Allein die vier Tech-Gigangten Amazon, Meta, Microsoft und Alphabet sollen für 40 Prozent der Umsätze von Nvidia mit Hochleistungschips verantwortlich sein.

Und das Unternehmen hat neue Pläne. Laut Nvidia-Chef Jensen Huang soll Im Herbst ein neuer Superchip unter dem Codenamen „Blackwell“ auf den Markt kommen. Zudem will Nvidia stärker ins Geschäft mit Auto- und Gesundheitsfirmen einsteigen.

Doch die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Tech-Unternehmen wie Aphabet oder Apple, die aktuell noch Nvidias Großkunden sind, werkeln selbst schon an Konkurrenzprodukten. Mittelfristig wird Nvidia stärker kämpfen müssen, wenn es sich seine marktbeherrschende Stellung erhalten will.

DAS INVESTMENT hat sich unter Anlageprofis umgehört. Ist die Nvidia-Euphorie gerechtfertigt? Und wie geht es mit dem Unternehmen und seinem Aktienkurs weiter? Spoiler: Neben rundweg positiven Aussichten gibt es einen Umstand, der Investoren auch Sorgen macht.

Hier geht es zu den Einschätzungen der Börsen-Profis >>

„Ausmaß des Potenzials von KI noch immer nicht vollständig erkannt“

Christian von Angerer © Inyova Impact Investing

Cristian von Angerer, Investmentchef bei Inyova Impact Investing:

„Nvidia hat weiterhin Umsatz und Gewinn übertroffen – sogar über den Konsenserwartungen. Die allgemeine Erwartung ist, dass KI einen Wandel herbeiführen wird. Aber das Ausmaß des Wandels überrascht weiterhin alle: Im letzten Jahr hat Nvidia die Prognosen für Umsatz und Gewinn jedes Mal übertroffen, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse bekannt gegeben hat.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Es ist ziemlich selten, dass ein Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen so konsequent übertrifft. Das bedeutet, dass die Börse das Ausmaß des Potenzials der künstlichen Intelligenz noch immer nicht vollständig erkannt hat. Während das Ausmaß der Überraschung langsam abnimmt, erfreuen sich viele wachstumsstarke Unternehmen in der Regel ein oder höchstens zwei Quartale lang extrem hoher Gewinnübertreffungen wie dieser – bevor die Analysten das Wachstum dann in der Regel angemessen einpreisen.

Wenn Nvidia weiterhin nach oben überrascht, deutet dies auf ein extremes Transformationspotenzial hin. Dass ein Technologieunternehmen seine Dividende so früh in einer massiven Wachstumsphase erhöht, macht das Signal umso deutlicher.

All dies wurde vom Aktienkurs sehr positiv aufgenommen. Das Unternehmen wurde am Donnerstag nachbörslich mit einem Plus von 4 Prozent gehandelt und lag am Freitag um knapp 10 Prozent höher.“

„Nachfrage wird das Angebot noch lange übersteigen“

Roman Przibylla © CATFP

Roman Przibylla, Vertriebschef (Chief Distribution Officer) bei Cat Financial Products:

„Der aktuelle Höhenflug von Nvidia ist bemerkenswert und basiert auf beeindruckenden Quartalszahlen. Die Aktie ist nun mehr wert als die 40 Dax-Unternehmen zusammen. Das starke Wachstum von 262 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach GPUs (Graphic Processing Units) und der führenden Rolle in den Bereichen künstliche Intelligenz und Rechenzentren getrieben. Die Nachfrage wird das Angebot noch lange übersteigen. Und das bei einer Bruttomarge von 79 Prozent.

Was die Quartalszahlen und CEO Jensen Huang ebenfalls eindrucksvoll dargelegt haben: Nvidia hat sich von einem reinen Chip-Hersteller zu einem Plattform-Unternehmen entwickelt und hat die vertikale Integration im Halbleitersektor neu definiert. So entwirft Nvidia nicht nur Chips, sondern bietet das komplette Equipment aus Chips, Servern, Switches, Netzwerken und modernster Software an. Sie sind in der Lage, dies effizient und kostengünstig anzubieten und sind damit der Konkurrenz weit voraus. Aktuell muss man einfach zu dem Schluss kommen: Starker CEO, starkes Unternehmen, starke Aktie.“

„Sehen die hohen Gewinnerwartungen zunehmend kritischer“

Alexander Pirpamer, Blackpoint © Blackpoint Asset Management

Alexander Pirpamer, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei Blackpoint Asset Management:

„Nvidia untermauert mit den starken Quartalsdaten den Status als größter Nutznießer der Investitionen in Rechenzentren mit Schwerpunkt auf KI-Servern. Der Bedarf an generativer KI verbreitert die Kundenbasis und dürfte den Nachfrageüberhang nach den neuen und leistungsstärkeren Chips noch für längere Zeit verschärfen. Damit scheint die derzeitige Bewertung des Unternehmens gerechtfertigt. Aktuelle Großkunden wie Amazon oder Microsoft streben jedoch die Entwicklung eigener Chips an und könnten dadurch immer mehr zu Konkurrenten werden. Daher sehen wir die hohen Gewinnerwartungen zunehmend kritischer.“