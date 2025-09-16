Das neue iPhone Air in Cupertino. Bildquelle: Imago Images / Xinhua

Reduktion

Apple hat es wieder getan: Sie haben etwas weggelassen – und genau damit ein Zeichen gesetzt. Das neue iPhone Air misst nur 5,64 Millimeter. Dünn wie eine Idee, glatt wie ein Versprechen. In einer Welt, die immer mehr fordert, liefert Apple: weniger. Und macht daraus ein Statussymbol, das fast immateriell wirkt. Technik, die nicht auffällt – sondern Haltung zeigt.

Es ist der Wandel vom Gerät zur Geste. Früher zeigte man, was Technik alles kann. Heute zeigt man, dass man sie nicht mehr zeigen muss. Die neue Kamera? Auf eine Linse reduziert. Die Silhouette? Fast schon Couture. Apple liefert das perfekte Accessoire für eine Generation, die sich selbst optimiert. Und ihre Tools gleich mit.

Ein iPhone wie ein weißes T-Shirt: Es fällt kaum auf. Und bleibt doch präsent.

Erhältlich in vier Farben, ab 1.199 Euro