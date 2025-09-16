Die besten Luxus-Objekte: Zu schön, um vernünftig zu sein
Braucht man das? Nein. Will man es haben? Unbedingt.
Ob dimmbare Designlaterne, Segelbuch im Louis-Vuitton-Einband oder Sneaker, die sich selbst zusammenfalten – hier versammeln sich Dinge, die niemand wirklich benötigt, aber jeder gern besitzen würde. Eine kuratierte Sammlung feiner Objekte, irgendwo zwischen Statussymbol und Stilbekenntnis. Für Menschen, die das Besondere erkennen, selbst wenn es sich als Sonnenbrille tarnt.
Einfach durchklicken, staunen – und vielleicht ein kleines bisschen träumen.
Neapolitanische Pizza, perfekte Steaks, frisches Brot – und das alles aus dem Compadre Grill & Ofen für 6.000 Euro. Er heizt stundenlang ohne Nachlegen, die Asche verschwindet diskret. Braucht niemand wirklich. Aber wer einmal bei 400 Grad gebacken hat, versteht den Unterschied zwischen Grillen und Grillkultur.
Apple hat es wieder getan: Sie haben etwas weggelassen – und genau damit ein Zeichen gesetzt. Das neue iPhone Air misst nur 5,64 Millimeter. Dünn wie eine Idee, glatt wie ein Versprechen. In einer Welt, die immer mehr fordert, liefert Apple: weniger. Und macht daraus ein Statussymbol, das fast immateriell wirkt. Technik, die nicht auffällt – sondern Haltung zeigt.
Es ist der Wandel vom Gerät zur Geste. Früher zeigte man, was Technik alles kann. Heute zeigt man, dass man sie nicht mehr zeigen muss. Die neue Kamera? Auf eine Linse reduziert. Die Silhouette? Fast schon Couture. Apple liefert das perfekte Accessoire für eine Generation, die sich selbst optimiert. Und ihre Tools gleich mit.
Ein iPhone wie ein weißes T-Shirt: Es fällt kaum auf. Und bleibt doch präsent.
Erhältlich in vier Farben, ab 1.199 Euro
Marc Newson formt den Einband aus echtem Segelstoff, Louis Vuitton fertigt den Verschluss – so edel kann sich Geschichte anfühlen. 564 Seiten dokumentieren, warum seit 1851 Generationen von Männern ihre Yachten gegen Wellen und Widersacher schleudern. Eine Chronik des menschlichen Ehrgeizes, verpackt in 7,65 Kilogramm Luxus. Preis: 1.500 Euro.
Man könnte sagen: „Wer braucht schon ein 32 Zentimeter langes Spielzeugauto für 80 Euro?“ Aber dann sieht man diesen perfekt proportionierten Lego MP4/4 samt der kleinen Senna-Figur. Nun, wo der F1-Zirkus in der zweiten Saisonhälfte durch die Welt tourt, ein charmanter Anachronismus für den Schreibtisch.
Wer 199 Flaschen lagert, plant eine lange Party oder weiß einfach, was gut ist. Der Siemens IQ500 kühlt Weiß- und Rotwein in separaten Zonen auf den Punkt genau – während LED-Lichter die Sammlung ins rechte Licht rücken. Ein Hauch von Napa Valley für das heimische Büro. Deutsche Ingenieurskunst für Kenner mit Anspruch. Preis: rund 1.600 Euro.
Die Sonnenbrille für Leute, die ihre Meetings gerne mal am Strand abhalten. Die Electrum Mirror verbirgt diskret müde Augen nach langen Transatlantikflügen, während das Shield-Design zeigt: Mich trägt jemand, der es sich leisten kann. Kommt mit Echtheitszertifikat – für den Fall, dass jemand fragt, ob das wirklich die 515-Euro-Brille ist. Spoiler: Ist sie. Mykita x Rimowa MR005, 515 Euro
620.000 Euro für ein Uhrengehäuse? Nicht ganz. Eher für ein mechanisches Gesamtkunstwerk, das dem Begriff Komplikation eine neue Bedeutung gibt. Die Reverso Hybris Artistica Calibre 179 trägt ein Gyrotourbillon mit zwei rotierenden Käfigen – einer davon vollführt alle 16 Sekunden eine 360-Grad-Drehung. 123 Teile allein für dieses eine Element. Der Rest: Weißgold, Handwerkskunst und eine Limitierung auf zehn Stück weltweit. Wer sie trägt, misst keine Zeit – er oder sie besitzt sie.
Ein Tisch, der aussieht wie eingefrorener Rauch: Der Fluid Joinery von Cassina ist aus einem einzigen Stück Glas gefertigt und kostet 2.951 Euro. Ob als Ablage für die FT oder den Espresso – hier wird jeder Gegenstand zum Exponat. Funktioniert übrigens auch perfekt als Gesprächsöffner bei Kundenterminen.
Schuhe anziehen war gestern. Hier wird hineingeschlüpft. Der Collapse-Mechanismus macht aus dem morgendlichen Ritual eine mühelose Geste. Perfekt für Menschen, die ihre Zeit lieber mit wichtigeren Dingen verbringen. Dass dabei auch noch recycelte Materialien zum Einsatz kommen, ist ein netter Nebeneffekt. Prada eben: praktisch gedacht, luxuriös gemacht. Prada Collapse Sneaker, 780 Euro.
Manchmal braucht es eben doch mehr als nur Kerzen und gute Absichten. Diese dimmbare Skulptur von Hoffmann & Kahleyss verwandelt selbst die funktionalste Terrasse in ein kleines Theater aus Licht und Schatten. Für alle, die verstanden haben, dass Atmosphäre keine Glückssache ist, sondern eine Frage des Equipments. Scoora Laterne L, 1.890 Euro.