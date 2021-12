WWK mit neuem Vertriebsdirektor

Obermeier berichtet direkt an Organisationsdirektor Thomas Heß.Der 39-jährigeObermeier blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Seit 2006 war er für den Maklerpool Jung, DMS & Cie. in Deutschland und zuletzt als Geschäftsführer für deren Tochter in Österreich tätig.Seine berufliche Laufbahn startete Obermeier 1992 bei der Nürnberger Versicherung in verschiedenen Vertriebspositionen, bevor er ab 2001 als Key Account Manager bei der Münchner Kapitalanlage deren Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Österreich mitverantwortete.