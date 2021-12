Xaia und Thomas Cook Wie das Geschäft mit der Urlaubs-Anleihe wirklich lief

Der Hedgefonds-Betreiber Xaia Investment steht in der Kritik, weil er an der Pleite des Reiseanbieters Thomas Cook Millionen verdient haben soll. Das ist aber falsch. Hier erklären wir, was in der Rechnung fehlt und wie die Xaia-Leute eigentlich Geld verdienen wollen.