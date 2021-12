Xetra: Drei neue Index-Rentenfonds gestartet

Der SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond Ucits ETF (WKN A1W3V1) soll Anlegern ermöglichen sich an der Wertentwicklung von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen zu beteiligen und bildet den gleichnamigen Index ab. Der Fonds berücksicht besonders die Wertentwicklung in den Sektoren Industrie, Versorger und Finanzen.Mit dem SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Ucits ETF (WKN A1W3V2) können Anleger sich an der Entwicklung des gleichnamigen Index für US-Unternehmensanleihen beteiligen. Der SPDR Barclays 1-3 Year US Treasury Bond Ucits ETF (WKN A1W3V0) zielt auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren ab.Mit den drei neuen ETFs sind am Xetra derzeit 1.003 börsenghandelte Fonds gelistet. Das durchschnittliche Handelsvolumen liegt bei 11 Milliarden Euro im Monat, damit ist der Xetra der größte Handelsplatz für ETFs in Europa.