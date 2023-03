Pilnys Asia Insights Im Osten nichts Neues: Xi Jinping stärkt seine Macht beim Nationalen Volkskongress

Soeben ging in Peking der Nationale Volkskongress mit 2.952 Delegierten aus dem ganzen Land zu Ende. Die achttägige Sitzung fand wie jedes Jahr in der Großen Halle des Volkes statt. Die internen Querelen vor dem Parteitag im Oktober letzten Jahres hatten das Land in Atem gehalten und Fragen aufgeworfen. Mit dem Ende des Volkskongresses hat Xi nun seine neue Mannschaft durchgesetzt und in Position gebracht. Nach zehn Jahren tritt Li Keqiang als Ministerpräsident ab, sein Nachfolger wird der frühere Parteichef von Shanghai Li Qiang, der als Günstling Xis gilt. Beide kennen sich aus der Zeit, als Xi Parteichef der Provinz Zhejiang war (2004-2007). Nachdem Xi 2012 in Peking an die Macht kam, begann Lis rasanter Aufstieg. Wie erwartet haben alle 2.952 Delegierten des Nationalen Volkskongress den Staatschef „einstimmig“ im Amt bestätigt. Weniger wichtig als die Bestätigung von Xi als Parteichef auf dem XX. Parteitag, denn dieses Amt ist weiterhin das einflussreichste. Gleichwohl...

Soeben ging in Peking der Nationale Volkskongress mit 2.952 Delegierten aus dem ganzen Land zu Ende. Die achttägige Sitzung fand wie jedes Jahr in der Großen Halle des Volkes statt. Die internen Querelen vor dem Parteitag im Oktober letzten Jahres hatten das Land in Atem gehalten und Fragen aufgeworfen.



Mit dem Ende des Volkskongresses hat Xi nun seine neue Mannschaft durchgesetzt und in Position gebracht. Nach zehn Jahren tritt Li Keqiang als Ministerpräsident ab, sein Nachfolger wird der frühere Parteichef von Shanghai Li Qiang, der als Günstling Xis gilt.



Beide kennen sich aus der Zeit, als Xi Parteichef der Provinz Zhejiang war (2004-2007). Nachdem Xi 2012 in Peking an die Macht kam, begann Lis rasanter Aufstieg.



Wie erwartet haben alle 2.952 Delegierten des Nationalen Volkskongress den Staatschef „einstimmig“ im Amt bestätigt. Weniger wichtig als die Bestätigung von Xi als Parteichef auf dem XX. Parteitag, denn dieses Amt ist weiterhin das einflussreichste.



Gleichwohl wächst mit dem wachsenden globalen Einfluss Chinas auch die Bedeutung des Amtes des Staatschefs. 2018 hatte Xi Jinping die Amtszeitbeschränkung für den Posten des Staatschefs aus der Verfassung streichen lassen, und beim Parteitag im Oktober 2022 nun dafür gesorgt, dass die gesamte Parteispitze mit seinen Gefolgsleuten besetzt wurde.



Diese sind nun ausnahmslos in den Staatsrat aufgerückt, der die Beschlüsse der Parteiführung in konkrete Maßnahmen umsetzt. Was ist nun zu erwarten?



Die einen verstehen Li Qiang als Ja-Sager und befürchten, dass Xi Jinping den Bezug zur Realität verliert. Der bisherige Ministerpräsident Li Keqiang hatte sich zwar öffentlich loyal gezeigt, setzte aber häufig kritische Akzente, wie eben bei der Null-Covid-Politik. Die anderen hoffen, dass Li Qiang mehr Spielraum für Reformen hat, weil Xi ihn nicht als Rivalen betrachtet.

Xi Jinping plant Ausbau des chinesischen Militärs und Umstrukturierung von Partei- und Staatsorganen

In seiner Abschlussrede hat Xi Jinping skizziert, wohin er China künftig steuern will. Um im Wettbewerb mit den USA zu bestehen, muss sich China noch mehr von westlicher Hochtechnologie unabhängig machen, weswegen die Kontrolle über Wissenschaft und Technik künftig der Partei unterstellt wird.



Er hat eine tiefgreifende Umstrukturierung von Partei- und Staatsorganen angekündigt, wodurch der Einfluss der Partei weiter gestärkt und die Entscheidungsstrukturen mehr zentralisiert werden sollen.



Der Volkskongress soll in diesem Jahr das Signal „Aufbruch“ aussenden, gerade weil sich China diversen strukturellen Herausforderungen gegenübersieht, die den Optimismus der Bevölkerung dämpfen wie eine alternde und schrumpfende Bevölkerung, eine Immobilienkrise und eine Schuldenkrise.



Den USA warf Xi eine „allumfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung“ Chinas vor. Mit „Eindämmung“ sind die Exportbeschränkungen, die China den Zugang zu modernsten Halbleitern und Technologien der Künstlichen Intelligenz erschweren, gemeint.



„Einkreisung“ bezieht sich auf Militärbündnisse und Kooperationen mit Australien, Großbritannien, Japan, den Philippinen und Taiwan. So zum Beispiel Aukus, dass gerade den Bau von atomgetriebenen U-Booten von den USA, Großbritannien und Australien angekündigt hat.

Xi Jinping winkt den Abgeordneten des 14. Nationalen Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes in Peking, China. © IMAGO / Xinhua

Xi wurde vom Volkskongress als Vorsitzender der Militärkommission und damit Oberbefehlshaber der Streitkräfte bestätigt. Er plant im Laufe seiner dritten Amtszeit das chinesische Militär und seine Kapazitäten so weit auszubauen, dass es in der Lage wäre, Taiwan zu erobern. Das Militärbudget soll in diesem Jahr um 7,2% wachsen, stärker als in den vergangenen Jahren.



In den Augen Xis ist Chinas „großer Wiederaufstieg“ ein „unumkehrbarer historischer Prozess“ und nach einem Jahrhundert des Kampfes sei „die Demütigung der Nation“ durch die Kommunistische Partei endlich beendet worden.



Die Modernisierung der Streitkräfte müsse fortgeführt werden, die „Volksbefreiungsarmee in eine große Mauer aus Stahl“ verwandelt werden.



Immerhin hat Xi die USA in seiner Rede nicht wieder direkt angegriffen und auch in Richtung Taiwan kamen keine neuen Drohungen. Xi betonte das „Ein-China-Prinzip“ und wandte sich „entschlossen gegen Einmischung von außen und taiwanische separatistische Aktivitäten“.



Da Anfang 2024 in Taiwan gewählt wird, versucht er möglicherweise mit milderen Tönen die Wahlchancen der KMT-Partei zu erhöhen, die sich derzeit in der Opposition befindet.



Jedenfalls hilft das Feindbild USA von der durchwachsenen Wirtschaftslage abzulenken und den Nationalismus als Legitimationsquelle der Partei zu nutzen.



Xi verkündete auch die Bereiche „Entwicklung und Sicherheit“ künftig besser zu verzahnen. Dabei müsse aber die „zentrale Führung der Partei“ gewahrt bleiben. Damit verdeutlichte er abermals, dass er die politische Kontrolle der Kommunistischen Partei über die Wirtschaft, den Staat und alle anderen Bereiche weiter ausbauen will.



Viele verstehen das als endgültige Abkehr von der Reform- und Öffnungspolitik früherer Jahrzehnte. Auf die chinesische Wirtschaftskrise ging Xi nicht explizit ein.



Dafür stellte sich Li Qiang erstmals in seiner neuen Position als Ministerpräsident vor, der üblicherweise auch für die Wirtschaft zuständig.