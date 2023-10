Edmond de Rothschild Xiadong Bao: „Bei Nvidia teilen wir nicht die rosarote Zukunftsvision“

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Künstliche Intelligenz, wohin man auch schaut. Diese Omnipräsenz kann den Blick auf ein Thema verfälschen. Nicht so bei Xiadong Bao. Er ist einer der Manager des 1,7 Milliarden Euro schweren Edmond de Rothschild Fund Big Data. Sein Job ist es, die nüchterne Analyse mit einer klaren Vision für die Zukunft zu verbinden. Und Bao hat eine gewisse Skepsis gegenüber den Auswirkungen der KI auf die großen Tech-Unternehmen. „Kurzfristig wird meiner Meinung nach zu viel Hype um Künstliche Intelligenz gemacht“, sagt er im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Entscheidungen, die Investoren treffen müssen, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen, liegen seiner Meinung nach eher abseits der offensichtlichen Tech-Werte. Darüber hinaus betont Bao die Bedeutung von Big Data in Nicht-Tech-Sektoren wie dem Gesundheitswesen und der Versicherungsbranche. „Der eigentliche Wert liegt in der vertikalen Integration und der Feinabstimmung der Modelle mit eigenen Daten, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen“,...

Herr Bao, wie bewerten Sie die aktuelle Investitionslandschaft im Bereich Big Data und wie hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt?

Big Data ist die Grundlage für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz. Durch Tools wie ChatGPT erleben diese Technologien derzeit ein großes Momentum. Wir investieren jedoch nicht nur in große Tech-Unternehmen, sondern auch in Firmen, die Daten generieren und Big-Data-Strategien einsetzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Diese Unternehmen finden sich in verschiedenen Branchen wie Industrie, Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Was denken Sie über die großen Tech-Unternehmen wie Apple und Meta in der aktuellen Marktsituation?

Kurzfristig wird meiner Meinung nach zu viel Hype um Künstliche Intelligenz gemacht. Viele Unternehmen investieren zwar in KI. Aber die Geschäftsmodelle sind unklar, es entstehen dadurch bisher keine messbaren, nachhaltigen und attraktiven langfristigen Einnahmequellen.

Wer die Profi-Funktionen von ChatGPT nutzen möchte, muss ein monatliches Abonnement abschließen.

Aber wie viele schließen ein solches Abo wirklich ab? Das Gleiche fragen wir uns für Microsoft Copilot für Windows und Office 365, das demnächst eingeführt wird. Ich denke, diese KI-Tools sind kurzfristig eine Kostenbelastung für die großen Tech-Plattformen und noch keine neue zuverlässige Einnahmequelle.

Wie wirkt sich das auf Ihr Portfolio aus?

Apple haben wir gar nicht in unserem Portfolio. Wir haben Microsoft untergewichtet, ebenso Nvidia.

Aber Nvidia ist doch ein führendes Unternehmen im Bereich KI.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Nvidia ist ein gutes Unternehmen, wir haben es auch seit Auflage in unserem Fonds. Aber wir teilen nicht die rosarote Zukunftsvision, die andere haben. Beim Hype um die KI konzentrieren sich die Anleger derzeit auf die Anbieter von zum Beispiel beschleunigter Computerhardware oder von KI-Cloud-Diensten. In Anbetracht der Bewertung dieser Unternehmen wie Nvidia zahlen die Leute zu viel für die Produkte beziehungsweise Dienste und übersehen dabei völlig den Wert der wahren Goldmine, nämlich den Datennutzer. Die können die KI in einen echten Produktivitätsgewinn umwandeln.

Welche Aktien würden Sie dann empfehlen, um von der KI-Entwicklung zu profitieren?

Wir finden den Nicht-Tech-Bereich oder die Datennutzer im Zusammenhang mit Big Data interessanter als die Tech-Werte.

Können Sie das genauer erklären? Nicht-Tech ist ja alles, außer eben Tech.

Ein Large Language Modell, wie es ChatGPT antreibt, ist ein nützliches Werkzeug. Der eigentliche Wert liegt jedoch in der vertikalen Integration und der Feinabstimmung der Modelle mit eigenen Daten, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Ein Beispiel dafür ist die Axa, ein großer Player im Bereich der Versicherung von Elektrofahrzeugen. Lassen Sie mich hier etwas ins Detail gehen. Früher war der Kilometerstand entscheidend für den Restwert eines Autos. Bei Elektroautos ist das anders. Hier hängt der Wert von der Anzahl der Ladezyklen des eingebauten Akkus ab. Je mehr Daten man also über die Abnutzung der Elektrofahrzeugbatterie, in Verbindung mit den Fahrgewohnheiten des Besitzers wie etwa die Unfallrate der vergangenen 10 Jahre kennt, desto besser kann man den Restwert eines zu versichernden Autos einschätzen.

Sie sprachen eingangs auch den Gesundheitsbereich an. Welche Rolle spielt Big Data dort?

Dank vernetzter Geräte wie der Apple Watch können wir heute besser verstehen, wie tägliche Gewohnheiten und Aktivitäten mit bestimmten Krankheiten zusammenhängen. Doch wichtig sind nicht nur der technologische Teil, sondern auch die traditionellen Akteure im Gesundheitswesen, die über diese Art von Daten verfügen. Wir haben deshalb auch einen Betreiber von Radiologiezentren in unserem Portfolio, der Ärzten mit der größten Datenbank für ambulante Bildgebungsdienste in den USA hilft, schnellere Diagnosen zu stellen.

Werfen wir einen genaueren Blick auf Ihren Fonds, den Edmond de Rothschild Fund Big Data. Der ist mittlerweile 1,7 Milliarden Euro schwer. Welche Investitionsstrategie verfolgen Sie?

Wir haben drei Investitionssäulen: Dateninfrastruktur, Datenanalytik und Datennutzer. Dateninfrastruktur ist für uns alles aus dem Bereich Hardware, also der Erfassung der Daten. Hier findet sich alles vom Gerätehersteller über die Betreiber von Datenzentren bis hin zu Telekommunikationsunternehmen. Der Bereich Datenanalytik bündelt Softwareunternehmen wie Google oder Microsoft. Der dritte Teil sind die Datennutzer. Hier wäre ein Beispiel das Ölfeldunternehmen Schlumberger. Das sagte etwa, dass mit Hilfe von historischen Daten signifikante Kosten und Umwelteinflüsse bei der Schiefergasexploration eingespart werden können.

Sind alle drei Säulen im Fonds gleich gewichtet?

Die Gewichtung hängt von der Marktlage und der Bewertung der einzelnen Segmente ab. Im Moment läuft es auf eine Drittelung hinaus, wir versuchen jedoch flexibel zu bleiben. Wir diversifizieren aber auch mit Blick auf die Marktkapitalisierung. Denn wir wollen nicht nur etablierte Unternehmen mit bekannten Namen, sondern auch künftige Marktführer wie kleine und mittelgroße Unternehmen in einem sehr fragmentierten Markt berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel einen Informationsdienstleister für die Gastronomie in den Vereinigten Staaten namens Toast. Der bietet alles aus einer Hand, von der Bestellung und Bezahlung bis zur Vermittlung von Zeitarbeitskräften.

Big Data würde ohne zugrundeliegende Technologien wie das Internet der Dinge oder 5G nicht funktionieren. Investieren Sie auch in solche Unternehmen?

Wir haben immer noch ein beträchtliches Engagement bei den Telekommunikationsbetreibern, die hinter dem 5G-Netz stehen, sowie bei den Halbleiterentwicklern und -herstellern, die die Chipsätze für die drahtlose Kommunikation fertigen. Nehmen wir etwa das iPhone 15 Pro von Apple: Es ist das erste Smartphone mit einem 3-Nanometer-Chip, dank TSMC. Dadurch ist das Telefon energieeffizienter und kann dank 5G zu einem Edge-Computing-Gerät im KI-Zeitalter werden..

Einen ähnlichen Trend erleben wir in der Autoindustrie.

Die Halbleiterkomponenten im Auto sind heute viel komplexer als früher, weil es mehr Sensoren, Kameras und Rechenleistung benötigt. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, was die langfristigen Perspektiven dieser Unternehmen betrifft, allen geopolitischen Spannungen zum Trotz.

Sie sind Co-Manager des Fonds. Wie bleiben Sie eigentlich selbst auf dem Laufenden, oder besser noch einen Schritt voraus in dieser sich schnell verändernden Branche? Schließlich können Unternehmen, die heute sehr erfolgreich sind, morgen schon wieder Geschichte sein.

Der beste Weg, um bei diesen disruptiven Technologien auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist, sie zu nutzen. Ein Tesla ist ja schon etwas ganz Normales. Ich selbst verwende aber auch den Starlink-Dienst von Elon Musk und weiß daher, dass der noch nicht perfekt ist. Wir haben bei Edmond de Rothschild aber auch ein ganzes Analystenteam und Fondsmanager hinter uns, die Experten für alle Sektoren und Regionen sind.

Sie haben umfangreiche Kenntnisse über den chinesischen Markt. Wie unterscheidet sich der chinesische Umgang mit Big Data und KI vom Rest der Welt?

Wir Europäer achten auf den Schutz personenbezogener Daten, dafür wurde die Datenschutz-Grundverordnung eingeführt. Vereinfacht gesagt ist das Potenzial der Datenauswertung daher begrenzt. In China ist das anders. Hier hat die Regierung die Kontrolle über die Daten. Chinesische Unternehmen können, solange sie gegenüber der Regierung transparent sind, das Potenzial der Daten viel intensiver ausreizen als ihre europäischen sogar US-amerikanischen Kollegen.

Chinesische Unternehmen werden bei der Künstlichen Intelligenz also die Nase vorn haben?

In bestimmten Bereichen, etwa dem autonomen Fahren, ist das schon jetzt der Fall. In China ist selbst Tesla in dieser Hinsicht nicht mehr wettbewerbsfähig. In chinesischen Städten sind Unternehmen wie Nio oder Xpeng führend. Sie kommen einfach viel schneller voran, weil sie mehr Daten sammeln und diese freier nutzen können.

Sind Sie in Nio investiert?

Wir haben derzeit keine Position bei Nio. Denn das Unternehmen verbrennt nach wie vor Geld, ist also immer noch nicht profitabel. Aber solange die Automobilindustrie eine maximale Bruttomarge von 20 Prozent hat, wie es bei Tesla derzeit der Fall ist, halten wir das ohnehin für kein gutes Geschäft. Der technologische Wertzuwachs bei den Automobilherstellern schwindet, wenn die Anwendung von autopilotähnlichen Funktionen nicht zunimmt.

Welche Rolle spielen ethische oder Nachhaltigkeitsüberlegungen in Ihrem Investitionsprozess, insbesondere im Hinblick auf Big Data und KI?

Der Fonds ist klassifiziert nach Artikel 8. Dafür orientieren wir uns an unserem hauseigenen ESG-Standard. Und was die chinesische Technologiebranche betrifft: Ja, wir haben ein Engagement, aber sind im Moment sehr selektiv.

Alles in allem scheinen Sie sehr optimistisch zu sein, was die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz angeht. Wann wird eine KI Ihre derzeitige Arbeit besser machen als Sie?

KI-Tools machen schon jetzt einen sehr guten Job. Aber wenn Sie mich fragen, auf kurze Sicht sind die Leute etwas zu optimistisch. Auf lange Sicht wird KI das Spiel jedoch fundamental verändern.

Was heißt langfristig in diesem Fall?

Die nächsten drei bis fünf Jahre. Wir brauchen einfach noch viel mehr Daten, um die Modelle zu trainieren und zu verfeinern. Den Menschen werden Sie aber nie ablösen.

Was macht Sie so optimistisch?

KI bleibt am Ende ein Werkzeug. Und nur die Menschen, die es bedienen, können Dinge vorantreiben und effizienter machen. Und vor allem ist es der Mensch, der für Fehler verantwortlich sein wird. Denn niemand wird am Ende akzeptieren, dass eine folgenschwere Fehlentscheidung ausschließlich von einer KI gefällt wurde. Hier gibt es auch in Sachen Regulierung noch einiges zu tun. Deshalb bleiben wir bei der kurzfristigen Bewertung von Technologien immer noch sehr vorsichtig und sind nicht allzu euphorisch über das Potenzial von KI.