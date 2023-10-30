Edmond de Rothschild Xiadong Bao: „Bei Nvidia teilen wir nicht die rosarote Zukunftsvision“

Künstliche Intelligenz, wohin man auch schaut. Diese Omnipräsenz kann den Blick auf ein Thema verfälschen. Nicht so bei Xiadong Bao. Er ist einer der Manager des 1,7 Milliarden Euro schweren Edmond de Rothschild Fund Big Data. Sein Job ist es, die nüchterne Analyse mit einer klaren Vision für die Zukunft zu verbinden.