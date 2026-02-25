Chinas Aktienmärkte legen seit Monaten zu – mittendrin der CSI 500. Welche Chancen der Xtrackers CSI 500 Swap ETF bietet und worauf Anleger nach dem Neujahrsfest achten sollten.

ETF der Woche Chinas kleine Riesen: Dieser ETF setzt auf den Mittelstand der Volksrepublik

Während einer einwöchigen Handelspause an den Börsen in Shanghai und Shenzhen wurde das chinesische Neujahrsfest vom 16. bis 23. Februar auf dem chinesischen Festland gefeiert. Zum 17. Februar 2026 begann das Jahr des Pferdes, das auf das Jahr der Schlange folgt.

Das Pferd gilt als eines der energiegeladensten Tiere im chinesischen Tierkreis. Es symbolisiert Vitalität, Geschwindigkeit und einen Vorwärtsdrang. Das Pferd wird traditionell auch mit Freiheit, Abenteuerlust, Selbstbestimmung und dem Wunsch nach Unabhängigkeit verbunden. Menschen und Jahre unter diesem Zeichen stehen für Mut, Richtungssinn und die Fähigkeit, Neues anzupacken.

Da die Preisbildung während des Neujahrfests überwiegend über Offshore-Märkte wie Hongkong oder US ADRs erfolgte, war währenddessen eine dünne Liquidität und erhöhte Volatilität zu beobachten. Das Neujahrsfest wird allerdings auch als konjunktureller Wendepunkt betrachtet, da der Konsum rund um die Feiertage traditionell besonders stark ausfällt und die damit verbundenen Stimmungsdaten bereits als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Dynamik im weiteren Jahresverlauf herangezogen werden.

Chinas Börsenrally ist intakt

In den vergangenen zwölf Monaten haben Chinas Aktienmärkte bereits deutlich zugelegt – und das aus mehreren Gründen:

Technologische Zuversicht und Fortschritte bei KI und Halbleitern: Die Rally wurde vor allem durch Optimismus über künstliche Intelligenz (KI), Chip-Fortschritte und eine Politik gegen ruinöse Preiskämpfe gestützt. Der CSI 300 Technologieindex erreichte 2025 sein höchstes Niveau seit mehr als zehn Jahren. Massive politische Unterstützung Pekings: Die Regierung hat in großem Stil Stützungsmaßnahmen ergriffen – von Liquiditätsspritzen bis zu Zinssenkungen. Experten bewerten die Marktlage weiterhin als positiv und sehen weiteres Kurspotenzial von 15 bis 20 Prozent, basierend auf günstigen Bewertungen, politischer Unterstützung und einer steigenden Gewinnentwicklung bei den Unternehmen. Hohe Beteiligung privater Anleger: Privatanleger stellen etwa 90 Prozent des täglichen Handelsvolumens in China – ihr verstärkter Einstieg in Aktien konnte den Aufschwung zusätzlich befeuern. Stabilere Binnenwirtschaft trotz externer Risiken: Der Ausblick der Bank of China zeigt ein robustes Bild: Starker Anstieg beim Export und eine stabile Industrieproduktion lassen eine Wachstumsrate von rund 5 Prozent erwarten.

Der CSI 500 Index – Rückgrat des chinesischen Mittelstands

Der CSI 500 Index umfasst 500 Mid und Small Caps aus Shanghai und Shenzhen – und gilt als präziser Indikator für Chinas Binnenwirtschaft und Innovationskraft. Der Index ist breit diversifiziert, so machen die Top-10-Positionen lediglich 7,5 Prozent der Gesamtgewichtung aus.

Der erst im Juli 2024 in Luxemburg aufgelegte thesaurierende Xtrackers CSI 500 Swap ETF (ISIN: LU2788421340) bildet die Wertentwicklung des CSI Smallcap 500 Index synthetisch über einen Swap nach. Er setzt damit auf ein breites Spektrum wachstumsorientierter Unternehmen aus dem chinesischen Binnenmarkt. Die wichtigsten Sektoren im CSI 500 sind:

Technologie

Industrie

Grundmaterialien

Gesundheitswesen

Finanzen

Das Fondsvolumen des Xtrackers-ETF liegt bei über 400 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,35 Prozent pro Jahr. Der Wertzuwachs über ein Jahr beträgt rund 45 Prozent.

Volatilität zum Neujahrsfest als Einstiegschance

Der Xtrackers CSI 500 Swap ETF ist eine spannende Beimischung für Anleger, die an Chinas Innovationskraft glauben und bereit sind, kurzfristige Schwankungen zugunsten langfristiger Ertragschancen zu akzeptieren. Aufgrund der synthetischen Replikation kann der ETF den schwer zugänglichen chinesischen A-Share-Markt effizient abbilden und bietet einen kostengünstigen Zugang zu dynamischen Wachstumsunternehmen, die vom Strukturwandel in China besonders profitieren sollten. Dabei werden Klumpenrisiken aufgrund der breiten Streuung vermieden.

Gerade rund um das chinesische Neujahrsfest, wenn Liquidität knapp und Volatilität hoch ist, lohnt ein strategischer Blick: Wer diese Phasen als Einstiegschancen nutzt, könnte überproportional profitieren – vorausgesetzt, man bringt die nötige Risikotoleranz mit.