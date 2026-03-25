Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die globalen Kapitalmärkte in eine Phase erhöhter Unsicherheit versetzt. Geopolitische Konflikte bringen traditionell starke Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte mit sich — insbesondere, wenn Energiepreise und Handelswege betroffen sind. In der Folge trennen sich Anleger oftmals vor allem von risikoreichen Positionen im Portfolio, was die Abwärtsspirale verstärkt. Technologie- und zyklische Werte kamen zuletzt deutlich unter die Räder, während Aktien aus defensiven Sektoren vergleichsweise stabil blieben.

Anleger werfen nun wieder einen Blick auf Strategien, die Schwankungen reduzieren – und genau hier kommen Minimum-Volatility-ETFs ins Spiel. Minimum-Volatility-Indizes konnten historisch in Phasen erhöhter Unsicherheit oft besser abschneiden als breite Marktindizes, da sie auf defensivere Geschäftsmodelle setzen.

Das Konzept: Aktien mit möglichst geringer Schwankungsbreite

Der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ETF (ISIN: IE00BL25JN58) bildet den MSCI World Minimum Volatility Index vollständig physisch ab. Dieser optimiert ein Portfolio globaler Standardwerte aus dem MSCI-World-Universum so, dass dessen Gesamtrisiko möglichst niedrig bleibt. Dabei nutzt der Index eine mathematische Optimierung, die Aktienvolatilitäten und Korrelationen berücksichtigt. Dies führt zu einem Portfolio von aktuell rund 269 defensiven Unternehmen aus 23 Industrieländern.

Typische Sektoren sind:

Gesundheit

Versorger

Basiskonsumgüter

Unter den größten Positionen finden sich unter anderem Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Duke Energy, Cencora, Novartis und Deutsche Telekom. Allesamt Unternehmen mit historisch stabilen Kursprofilen.

Konnte sich Minimum Volatility in früheren Krisen bewähren?

Zahlreiche Daten belegen, dass Minimum-Volatility-Indizes über Jahrzehnte hinweg in Abwärtsphasen eine Outperformance gegenüber den klassischen – rein nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes, wie dem MSCI World – erzielen konnten. Der Effekt zeigt sich allerdings vor allem in Jahren mit erhöhter Volatilität.

Auch die Schwankungen liegen historisch betrachtet deutlich unter jenen des breiten Weltmarktes. So weist der Xtrackers ETF über fünf Jahre eine moderate Volatilität von 10 Prozent aus, während ETFs, die den klassischen MSCI World abbilden mit einer Schwankungsbreite von 13 Prozent deutlich volatiler sind.

Das Fondsvolumen des im September 2014 in Irland aufgelegten Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ETF liegt bei rund 670 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,25 Prozent pro Jahr. Die Erträge im ETF werden thesauriert. Über fünf Jahre konnte der Xtrackers ETF um 41 Prozent an Wert zulegen, das entspricht einer jährlichen Rendite von gut 7 Prozent.

Gleichzeitig bleiben die Rückschläge überschaubar: Der maximale Verlust über fünf Jahre beträgt lediglich 18 Prozent, deutlich niedriger im Vergleich zu MSCI World ETFs, deren maximaler Verlust sich auf mehr als 25 Prozent summierte. Die Ergebnisse unterstreichen die defensive Konstruktion des Strategie-Index.

Warum es sich lohnt, Minimum-Volatility-ETFs ins Depot aufzunehmen

Stabilität in turbulenten Zeiten: Minimum-Volatility-ETFs verlieren in Schwächephasen oft weniger – ein Vorteil, der für Robustheit im Portfolio sorgt und den viele Anleger psychologisch schätzen.

Minimum-Volatility-ETFs verlieren in Schwächephasen oft weniger – ein Vorteil, der für Robustheit im Portfolio sorgt und den viele Anleger psychologisch schätzen. Besseres Rendite-Risiko-Profil: Studien zeigen langfristig oft bessere risikoadjustierte Renditen im Vergleich zu den klassischen nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes.

Studien zeigen langfristig oft bessere risikoadjustierte Renditen im Vergleich zu den klassischen nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes. Defensive Branchenstruktur: Gesundheit, Versorgung, Basiskonsum – alles Sektoren, die weniger konjunkturabhängig sind.

Stabilitätsanker im Portfolio

Der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ETF dient in der aktuellen geopolitischen Marktlage als defensiver Stabilitätsanker im Portfolio. Mit niedrigen Kosten, breiter Diversifikation und bewährter Methodik bietet er Anlegern eine attraktive Möglichkeit, Risiken zu reduzieren und dennoch am globalen Aktienmarkt teilzuhaben.

Gerade in Zeiten politischer Unsicherheit – wie dem aktuellen Konflikt im Nahen Osten – können Minimum-Volatility-Strategien dazu beitragen, die Nerven zu behalten. Für konservative Anleger oder jene, die ihr Portfolio robuster aufstellen wollen, ist dieser ETF eine überzeugende Wahl.