Aktien im Aufwind bleiben oft länger stark – der Momentum-Faktor macht sich das zunutze. Wie der Xtrackers MSCI World Momentum ETF das umsetzt und für wen er taugt.

Gerade in trendstarken Marktphasen kann der Momentum-Faktor seine Stärke ausspielen und sogar den MSCI World übertreffen.

Besser als der Platzhirsch: Diese ETFs hängen den MSCI World deutlich ab

Die Grundidee hinter dem Momentum-Faktor ist so einfach wie zugkräftig: Aktien, die in der jüngeren Vergangenheit stark gestiegen sind, neigen dazu, diesen Trend kurzfristig fortzusetzen. Dieses Phänomen zählt zu den am besten untersuchten Effekten der Kapitalmarktforschung. Getrieben wird es vor allem durch Anlegerverhalten: Erfolgreiche Titel ziehen weitere Investoren an, wodurch sich Aufwärtstrends verstärken.

Momentum funktioniert besonders gut in klar trendgetriebenen Marktphasen. Dazu zählen:

stabile Aufwärtsmärkte

Phasen mit starkem Fokus auf Wachstumsstorys

zyklische Sektorrotationen mit klaren Gewinnern

Schwieriger wird es hingegen bei abrupten Trendwechseln oder in stark fragmentierten Märkten – etwa nach Crashs, wenn zuvor schwache Aktien plötzlich aufholen.

Volatilität als Beschleuniger

Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Märkte spürbar beeinflusst. Steigende Ölpreise, erhöhte Unsicherheit und kurzfristige Risikoaversion führten zu erhöhter Volatilität. Für Momentum-Strategien ist das ein zweischneidiges Schwert. Kurzfristig können sich starke Trends verstärken, wie etwa in Energie-, Rohstoff- und Rüstungswerten. Mittelfristig drohen jedoch abrupte Trendbrüche, wenn sich die geopolitischen Erwartungen plötzlich ändern. Historisch zeigen sich nach Schocks oft schnelle Erholungen an den Märkten, wovon Momentum profitieren kann, vor allem wenn sich neue Trends etablieren.

Die aktuellen Gewinner

Ein Blick auf die jüngsten Indexanpassungen zeigt, wie dynamisch sich Momentum-Portfolios entwickeln können. Titel wie Broadcom, Nvidia oder Micron Technology zählen derzeit zu den stärksten Treibern – mit teils zweistelligen bis dreistelligen Kurszuwächsen innerhalb eines Jahres. Doch auch klassische Industrie- und Finanzwerte wie J.P. Morgan, GE Aerospace oder Siemens Energy haben zuletzt deutliche Gewinne erzielt und sind entsprechend im Portfolio des Xtrackers MSCI World Momentum ETF vertreten.

Das unterstreicht eine wichtige Erkenntnis: Momentum ist kein reiner Tech-Faktor. Der Fokus verschiebt sich flexibel dorthin, wo aktuell die stärkste Kursdynamik herrscht.

Outperformance gegenüber dem MSCI World

Im Vergleich zum klassischen, rein nach Marktkapitalisierung gewichteten MSCI World, konnte mit dem Momentum-Faktor in vielen Marktphasen eine Überrendite erzielt werden. Der Grund liegt in der Konstruktion:

d er MSCI World gewichtet nach Größe – große Unternehmen dominieren

d er Momentum-Index gewichtet nach Trendstärke

Das führt dazu, dass besonders stark performende Aktien übergewichtet werden, während schwache Titel automatisch reduziert werden. Doch es gibt auch eine Kehrseite: In Marktphasen mit plötzlichen Stilwechseln, zum Beispiel von Growth zu Value kann Momentum temporär hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben.

Xtrackers MSCI World Momentum ETF

Der im September 2014 in Irland aufgelegte Xtrackers MSCI World Momentum ETF (ISIN: IE00BL25JP72) bildet den MSCI World Momentum Index physisch vollständig nach und investiert in rund 350 Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus dem Universum der entwickelten Industrieländer. Die Titelauswahl basiert auf der Kursentwicklung der vergangenen sechs bis zwölf Monate und berücksichtigt sowohl Rendite als auch Risikoaspekte. Die Zusammensetzung erfolgt vierteljährlich auf Basis der festgelegten Momentumkriterien.

Die Ertragsverwendung des ETF ist thesaurierend und das Fondsvolumen beträgt gut 1,8 Milliarden Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei moderaten 0,25 Prozent pro Jahr. In den vergangenen drei Jahren konnte der Xtrackers-ETF um rund 95 Prozent an Wert zulegen, das entspricht einer jährlichen Rendite von nahezu 25 Prozent.

Auf die Gewinner setzen und dranbleiben

Beim Xtrackers MSCI World Momentum ETF zählt nur eins: auf die Gewinner setzen, solange der Trend anhält. Gerade in trendstarken Marktphasen kann der Momentum-Faktor seine Stärke ausspielen und sogar den MSCI World übertreffen. Gleichzeitig fordert er von den Anlegern viel Disziplin, auch in Schwächephasen dabeizubleiben, um langfristig von der wissenschaftlich belegten Momentum-Prämie zu profitieren.

Als strategische Beimischung bietet der ETF eine spannende Option, gezielt auf die Dynamik der globalen Aktienmärkte zu setzen und gleichzeitig die Abhängigkeit vom klassischen Marktkapitalisierungsansatz zu reduzieren.