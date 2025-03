Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Das liegt daran, dass sich die Rendite der entsprechenden ETFs an den von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegten Leitzinsen orientieren. Die Leitzinsen gelten als Referenz für den Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld beschaffen oder anlegen können.

Der zusätzliche Anpassungsfaktor, der zu der Euro Short-Term Rate hinzukommt, ergibt sich aus einer im Oktober 2019 vollzogenen Umstellung der EZB. Dabei wurde der vorherige kurzfristige Zinssatz Eonia, der ebenfalls von der EZB festgelegt wurde, durch die Euro Short-Term Rate ersetzt.

Synthetische Nachbildung über Staatsanleihen

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF wurde bereits im Mai 2007 in Luxemburg als thesaurierender Geldmarkt-ETF aufgelegt. Das Fondsvolumen beträgt inzwischen gut 15 Milliarden Euro. Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des auf dem Euro Short-Term Rate basierenden Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index abzubilden.

Da der Referenzindex nicht aus konkreten Wertpapieren besteht, ist eine physische Abbildung nicht möglich. Stattdessen setzt der Xtrackers ETF auf eine synthetische Nachbildung des Referenzindex. Dabei wird vorwiegend in Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten investiert, die allerdings nicht Teil des Geldmarktes sind. Gleichzeitig schließt der ETF mit einer Bank, derzeit die Deutsche Bank, eine Vereinbarung über ein Tauschgeschäft (Swap) ab, um die Entwicklung des Referenzindex für den ETF sicherzustellen. Entwickelt sich der Referenzindex besser als die im ETF enthaltenen Anleihen, zahlt die Bank die Differenz an den ETF aus. Im umgekehrten Fall zahlt der ETF an die Bank.

Stetiger Wertzuwachs trotz sinkender Zinsen

Im Jahr 2023 erzielte der Xtrackers-ETF einen Wertzuwachs von 3,3 Prozent, im Jahr 2024 sogar eine Performance von 3,8 Prozent, nachdem er während der Niedrigzinsphase in den Jahren zuvor regelmäßig leicht negativ abgeschlossen hatte. Über die vergangenen drei Jahre steht eine jährliche Rendite von 2,5 Prozent zu Buche.

Obwohl die EZB im Juni 2024 bereits wieder damit begonnen hat, die Leitzinsen zu senken, bleiben Euro Geldmarkt-ETFs für kurzfristige Anlagen weiter interessant. Denn trotz der leicht sinkenden Zinsen liegt der Zinssatz der Euro Short-Term Rate derzeit noch bei 2,67 Prozent pro Jahr.

Diversifikation in unruhigen Börsenphasen

Die Flexibilität, den Xtrackers II EUR Overnight Rate ETF jederzeit an der Börse handeln und täglich kaufen oder verkaufen zu können, wird vor allem von aktiven Kapitalanlegern geschätzt. Der ETF ermöglicht privaten und institutionellen Anlegern ein risikoarmes und kostengünstiges Investment in den Euro-Geldmarkt.

Seine erste Bewährungsprobe bestand der Xtrackers-ETF bereits während der Finanzmarktkrise im Jahr 2008. Während einige aktiv gemanagte Geldmarktfonds aufgrund zu hoher Risiken mit teils heftigen Renditeabschlägen zu kämpfen hatten, entwickelte sich der Xtrackers ETF unbeeindruckt und stabil. Daraus lässt sich ableiten, dass der Geldmarkt-ETF auch in unruhigen Börsenphasen bestens zur Diversifikation oder zum Liquiditätsmanagement geeignet ist.