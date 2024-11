Präsidentschaftswahl: US-Aktienmärkte markieren neue Hochs

Seit dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 kennen die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 nur noch eine Richtung, und zwar kräftig nach oben. Die Marktteilnehmer setzen darauf, dass US-Unternehmen von Trumps Steuer- und Regulierungspolitik stark profitieren werden.

Erstmals in seiner langen Geschichte notierte der Dow Jones über 44.000 Punkten, der Nasdaq 100 übertraf die Marke von 21.000 Punkten und auch der S&P 500 konnte mit mehr als 6.000 Punkten ein neues Rekordhoch aufstellen. Noch vor zehn Jahren notierte der S&P 500 gerade einmal bei 2.000 Punkten. Seitdem hat sich der als Gradmesser der USA-Wirtschaft bekannte Index verdreifacht. Dabei übertraf er erst im Februar dieses Jahres die Marke von 5.000 Punkten. Seitdem ging es um weitere 1.000 Punkte nach oben, es scheint fast, als gäbe es für US-Aktien kein Halten mehr.

Klumpenrisiko: Top 10 machen 35 Prozent des S&P 500 aus

Die enormen Kurszuwächse bei Technologieaktien haben den S&P 500 in den vergangenen Jahren bereits gewaltig in die Höhe katapultiert, allerdings zu Lasten der Ausgewogenheit im Index. Besondere Treiber waren dabei die sogenannten „Magnificent 7“, bestehend aus den Aktien von Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook (Meta), Tesla und Nvidia. Diese sieben Technologieunternehmen sind bekannt für ihre Innovationskraft und Marktbeherrschung. Sie erzielten in den vergangenen Jahren nicht nur beeindruckende Wachstumsraten, vielmehr wuchs die Marktkapitalisierung der US-Börsenstars aufgrund der starken Kurszuwächse in völlig neue Sphären – und genau das wird nun zu einem Problem.

Während die Top 10 im S&P 500 in den vergangenen 25 Jahren nur selten mehr als 20 Prozent der Gewichtung des Index ausmachten, ist ihr Anteil inzwischen auf rund 35 Prozent angewachsen. Anleger sollten bei zukünftigen Investments daher beachten, dass der S&P 500 inzwischen viel konzentrierter und dementsprechend auch viel riskanter aufgestellt ist als je zuvor.

Top-10-Holdings im Xtrackers S&P 500 ETF © Xtrackers

Xtrackers S&P 500 Equal Weight: Gleichgewichtung als smarte Alternative

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Als Alternative zu den nach der Marktkapitalisierung gewichteten S&P-500-ETFs bietet sich der Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF an, der den zugrundeliegenden S&P 500 Equal Weight Index vollständig physisch abbildet. Es sind exakt die gleichen Unternehmen wie im Mutterindex S&P 500 enthalten, jedoch werden diese hier nicht nach ihrer Größe (Marktkapitalisierung) gewichtet, sondern stattdessen gleich gewichtet.

Das Fondsvolumen des im Juni 2014 in Irland aufgelegten thesaurierenden ETFs liegt inzwischen bei mehr als 10 Milliarden Euro und spiegelt das Anlegerinteresse eindrucksvoll wider. Der S&P 500 Equal Weight Index bildet die Wertentwicklung der 500 größten US-Unternehmen gleich gewichtet ab, womit rund 80 Prozent der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes berücksichtigt werden. Jeder Titel wird im Index mit 0,20 Prozent gewichtet, unabhängig von dessen Marktkapitalisierung.

Der gleich gewichtete Index wird vierteljährlich überprüft und angepasst, sodass die Top 10 regelmäßig auf einen Anteil von insgesamt 2 Prozent begrenzt werden. Das macht sich dann auch in der Sektorenaufteilung bemerkbar. Während Technologietitel im gleich gewichteten S&P 500 knapp 17 Prozent der Gewichtung ausmachen, dominieren sie die Gewichtung im S&P 500 Index inzwischen mit mehr als 33 Prozent. Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF liegt bei moderaten 0,20 Prozent pro Jahr.

Top-10-Holdings Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF © Xtrackers

Weniger Abhängigkeit dank Risikostreuung

Die Gleichgewichtung des Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF hat in den vergangenen Jahren nicht zu mehr Rendite geführt als mit klassischen S&P 500 ETFs zu erzielen war. Vielmehr bietet der ETF aufgrund der Gleichgewichtung aller Titel eine breitere Risikostreuung und reduziert so die Abhängigkeit von wenigen großen Unternehmen. Ein wesentlicher Faktor, der sich vor allem in unruhigeren Zeiten auszahlen kann.

Die vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Aussicht gestellten wirtschafts- und steuerpolitischen Maßnahmen sollten sich als Wachstumstreiber auch für US-Unternehmen aus der zweiten Reihe auszahlen, deren Fokus vornehmlich auf dem Inland liegt. Davon könnte der gleich gewichtete S&P 500 ETF profitieren. Anleger, die sich nicht abhängig von der Entwicklung der „Magnificent 7“ machen wollen, finden mit dem Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF eine smarte Alternative für ein langfristiges Investment in den US-amerikanischen Aktienmarkt.