Zehn Wochen gaben wir im Podcast „Expedition Investment“ Einblicke in die Welt der ETFs und der Geldanlage. Im Abschluss-Webinar standen die beiden Experten Yasemin Kaya-Tautz (Head of Direct Sale Morgenfund)) und Patrick Diel (Head of Xtrackers Sales/Deutschland und Österreich) nun den Fragen der Zuhörer Rede und Antwort. Es ging um Inflation, die anstehende US-Wahl, Krypto-ETFs und Alternativen zum MSCI World.

Die Fragen im Überblick:

Wie wirken sich sinkende Zinsen auf Anleger aus?

Yasemin Kaya-Tautz erklärt, dass Aktienmärkte oft positiv auf Zinssenkungen reagieren: „Niedrige Zinsen kurbeln in der Regel den Konsum und die Investitionen an, da Kreditaufnahmen billiger werden. Das kann zu einer Belebung der Wirtschaft führen, was ebenfalls zu positiven Aktienmärkten führt.“ Sie betont die Notwendigkeit der Diversifikation und erläutert die Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen, da nicht alle Teile der Wirtschaft gleich auf Zinssenkungen reagieren.

Ist der hohe US-Anteil im MSCI World problematisch?

Patrick Diel erläutert den etwa 70-prozentigen US-Anteil: „Die US-Lastigkeit hat sich ein Stück weit auch zurecht aufgebaut, weil der Markt den amerikanischen Aktien viel zutraut. Und die haben es ja zuletzt auch bestätigt." Apple, Microsoft, Alphabet hätten über die vergangenen Jahre ihre Gewinne und Cashflows massiv ausgebaut. Er sieht dies bisher nicht als Nachteil für Investoren, betont aber die Möglichkeit alternativer Gewichtungen. Yasemin Kaya-Tautz empfiehlt: „Man kann neben einem MSCI World in andere aufstrebende Märkte investieren. Es gibt auch sehr gute Indizes mit Small Caps, also mit Unternehmen, die eher mittelgroß sind.“

Wie sollten Anleger auf die anstehende US-Wahl reagieren?

Beide Experten raten davon ab, Investitionen stark an Wahlergebnissen auszurichten. Yasemin Kaya-Tautz betont: „Politische Börsen haben kurze Beine. Die Entwicklung der Wirtschaft ist in der Regel wichtiger für Aktienmärkte als politische Ereignisse.“ Patrick Diel ergänzt: „Niemand wettet auf eine Wahl. Die Auswirkung auf den Aktienkurs ist einfach zu ungewiss.“

Wie reagiert man als Anleger auf geopolitische Krisen?

Yasemin Kaya-Tautz: „Das Machtwort der Anlage ist Diversifikation.“ Sie empfiehlt über verschiedene Regionen, Branchen und Anlageklassen hinweg zu streuen. „Schwellenländer versus Industrieländer ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte sich etwa die BRICS-Staaten genauer angucken.“ Patrick Diel ergänzt: „Man sollte sich auch fragen, wer die Profiteure geopolitischer Krisen sein könnten. Indien beispielsweise profitiert, dass sich viele Unternehmen von China wegorientiert haben.“

Wie können Eltern ETFs nutzen, um ein flexibles Investmentportfolio für ihre Kinder aufzubauen?

Yasemin Kaya-Tautz erklärt: "Je früher man das Sparen in ETFs und Fonds beginnt, umso erfolgreicher oder umso mehr Geld hat man dann später fürs Kind zur Verfügung.“ Sie empfiehlt, das Sparen mit der Geburt zu beginnen und gibt praktische Beispiele: "Früher war es das Sparschwein, heute ist es der Sparplan mit 25 Euro. Hier können auch Großeltern, Patenonkel und -tanten mit Einmalzahlungen unterstützen.“

Wie sollte man vorgehen, wenn man plant, in etwa fünf Jahren Geld aus einem ETF zu entnehmen?

Patrick Diel erklärt das Konzept der Lifecycle-Produkte: „Diese Produkte schichten sukzessive von Aktien in Anleihen um, reduzieren also nach und nach das Risiko." Die genaue Aufteilung sei dem Xtrackers-Experten zufolge sehr individuell: „Je mehr man auf den angesparten Betrag angewiesen ist, umso konservativer würde ich vorgehen.“ Eine weitere Option: „Es gibt sogenannte Target-Maturity-ETFs. Das sind Renten-ETFs mit einer feste Laufzeit. [...] Damit weiß man, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Rückzahlung erfolgt und es kurz vorher auch kaum noch Schwankungsrisiken gibt.“

Wie entwickelt sich der Markt für Nachhaltigkeits-ETFs (ESG)?

Patrick Diel berichtet: „Ungefähr 440 Milliarden Euro sind in diesem Segment in Europa mittlerweile investiert. Das ist definitiv kein kleines Pflänzchen mehr.“ Er sieht darin keine Eintagsfliege, sondern eine dauerhafte Anlagekategorie, die jedoch gemischte Performance-Signale zeige. Man müsse wie überall auch im Bereich der nachhaltigen Geldanlage genau hinschauen. Yasemin Kaya-Tautz ergänzt: „Es ist wichtig, dass ein Anleger sich genau mit der Materie beschäftigt, also ob die aktuellen Preise der Titel auch nachhaltig sind.“

Welche ETF-Strategien eignen sich zum Inflationsschutz?

Yasemin Kaya-Tautz nennt verschiedene Optionen: „Rohstoff-ETFs, Gold, Silber, Öl und Industriemetalle können den Anleger grundsätzlich vor der Inflation schützen. Dann gibt es auch inflationsgeschützte Anleihen-ETFs.“

Welche Rolle spielen Krypto-ETFs in einem diversifizierten Portfolio?

Patrick Diel erklärt: “Wir würden Kryptoprodukte aufgrund der Volatilität zwischen 1 und 3 Prozent als eine gute Beimischung sehen, je nachdem wie viel Risiko man aushalten kann und will."

Sollte man Gewinne mitnehmen oder reinvestieren?

Yasemin Kaya-Tautz sieht beide Optionen als valide an: „Geldanlage bedeutet Vermögen aufbauen, und jeder Mensch möchte irgendwann davon profitieren. Und das funktioniert nur in Form von Mitnahme von Gewinnen.“ Sie betonte aber auch die Wichtigkeit des Reinvestierens: „Legt man Gewinne erneut an, erhöht sich der Zinseszinseffekt, sodass man weiteres Vermögen für das Alter aufbauen und sich später den gleichen oder sogar einen höheren Lebensstandard leisten kann.“ Es spreche jedoch nichts dagegen, sich regelmäßig von Gewinnen etwas zu gönnen: „Ich finde es wichtig, dass man sich auch belohnt als Anleger. Denn für die Geldanlage muss man Geduld mitbringen. Man ist Volatilitäten ausgesetzt und muss Börsenschwankungen aussitzen und sollte dann nicht verkaufen. Die Belohnung in Form von Gewinnmitnahmen ist ein wichtiger psychologischer Effekt.“

Was sind die Unterschiede zwischen aktiven und passiven ETFs?

Während klassische ETFs passiv einen Index abbilden, können aktive ETFs spezielle Investitionsstrategien verfolgen. Der Markt ist noch klein, wächst aber rasant. Patrick Diel: „Aktive ETFs wachsen dynamisch, kommen aber von einer geringen Basis. Etwa 2 Prozent der europäischen ETFs sind derzeit aktive ETFs." Er sieht Potenzial für aktive ETFs, erwartet aber, dass passive ETFs dominant bleiben werden.

Wie sinnvoll sind spezielle Themen-ETFs?

Yasemin Kaya-Tautz sieht die zunehmende Anzahl spezieller ETFs differenziert: „Es ist weder gut noch schlecht, dass es immer mehr sehr spezielle Themen in ETFs gibt. Das hängt sehr von der eigenen Anlagestrategie ab. Den einen überfordert die große Auswahl, der andere schätzt die Vielfalt. Themen-ETFs bilden oft spezifische Markttrends ab, was eine gezielte Ausrichtung des Portfolios ermöglicht.“

Wie hoch ist die durchschnittliche ETF-Sparrate in Deutschland?

Patrick Diel nannte konkrete Zahlen: "Die liegt um die 170 Euro pro Sparplan. Und im Schnitt haben die Leute 2 bis 3 Sparpläne." Beide Experten betonten die Bedeutung des regelmäßigen Sparens für den langfristigen Vermögensaufbau.