Als Yashica Reddy mit Anfang zwanzig nach London zog, hatte sie bereits mehr von der Welt gesehen als die meisten ihrer Altersgenossen. Geboren in Indien, ein Jahr in der Schweiz, Studium in Liverpool – ihr Weg in die Finanzmetropole war alles andere als geradlinig. Heute ist sie 38 Jahre alt, verantwortet als Investment Director bei Schroders ein Vermögen von 7 Milliarden Euro und leitet ein Team im Bereich nachhaltiger Investments. Eine Karriere, die zeigt, dass manchmal gerade die Umwege zum Ziel führen.

Lehrjahre in der Schweiz

Gern erinnert sie sich an ihre Zeit in der Schweiz, die für sie eine prägende Erfahrung war. Als junge Frau nahm sie an einem Jugendaustauschprogramm teil und fand sich in einer neuen Sprache und Kultur zurecht. Diese Reise förderte ihre Anpassungsfähigkeit und Offenheit. Fähigkeiten, die ihr im Berufsleben zugutekommen. Während ihres Aufenthalts in der Schweiz las sie Bücher über Wirtschaft und Buchhaltung. Ein autodidaktischer Ansatz, der ihre berufliche Laufbahn prägen sollte.

Die Anziehungskraft Londons war für Reddy unbestreitbar. Ihre Erfahrungen während ihres Studiums in Liverpool inspirierten sie dazu, ein Leben und eine Karriere in der pulsierenden Stadt zu verfolgen.

Doch der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können – die Finanzkrise 2008/2009 hatte die Branche erschüttert, erfahrene Banker wurden entlassen. Eine Zeit, die Reddy kreativ nutzte: „Ich beschloss, einen Master in International Management zu machen. Die Hoffnung war, dass sich der Markt bis zum Abschluss erholt haben würde.“

Von der Praktikantin zum Investment Director

Ihre erste Bewerbung war bei Schroders, einem renommierten familiengeführten Vermögensverwalter. Sie fühlte sich von der Unternehmenskultur angezogen und begann ihre Reise mit einer Einstiegsposition als Assistentin der britischen Kundenbetreuung. Reddy sah darin eine Chance, ein umfassendes Verständnis für das Unternehmen zu erlangen: „Die Unternehmenskultur hat mich angesprochen“, sagt sie.

Reddy nutzte jede Gelegenheit, mehr über die verschiedenen Bereiche des Asset Managements zu lernen. In der RFP-Abteilung, wo sie detaillierte Fondsdokumentationen erstellte, vertiefte sie ihr Wissen über Anlagestrategien und Investmentprozesse. „Ich lernte nicht nur die Produkte kennen, sondern auch die Menschen dahinter.“

Pionierarbeit im Nachhaltigkeitsbereich

Ihr besonderes Interesse galt dem Thema Nachhaltigkeit zu einer Zeit, als ESG noch ein Nischenthema war. „Der Global Climate Change Fund von Schroders hat mich fasziniert. Damals war das noch ein Nischenprodukt.“

Nach mehreren Bewerbungsrunden wurde sie Produktanalystin für globale Aktien. Der Fonds, der damals noch nicht sehr groß und populär war, wurde zu einem ihrer Schwerpunkte.

Führung mit Fingerspitzengefühl

Heute leitet Reddy selbst ein kleines Team und weiß, wie wichtig eine gute Führung ist: „Ich habe einen wunderbaren Chef, der mir das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu werden, der Vertrauen in meine Fähigkeiten hat und mir Autonomie gibt. Er ist ein großes Vorbild für mich, und es macht mir Spaß, mein Team zu betreuen. Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.“ Eine Philosophie, die sie weitergibt: „Ich glaube, dass eine symbiotische Beziehung zu deinem Team wichtig ist. Wir müssen uns gegenseitig helfen, die besten Versionen von uns selbst zu werden.“

Wenn Reddy auf die Veränderungen in der Branche blickt, sieht sie sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Berufseinsteiger: „Die technischen Anforderungen sind heute höher. Wer programmieren kann oder sich mit KI auskennt, hat einen klaren Vorteil.“

Reddy betont die bleibende Bedeutung klassischer Fähigkeiten: „Die Fähigkeit zu schreiben und mit Menschen in Kontakt zu treten bleibt wichtig.“ Beim Networking rät sie: „Gehe nie mit der Absicht ins Gespräch, etwas von jemandem zu bekommen. Frage dich stattdessen: Wie kann ich einen konkreten Mehrwert für meinen Gesprächspartner schaffen?“

Ein weiterer Rat an die nächste Generation: „Habt Geduld mit euch selbst. In dieser Branche gibt es keine Abkürzungen. Was zählt ist nicht nur Talent, sondern vor allem Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.“

Balance finden

Reddy glaubt an die Kraft der regelmäßigen Selbstreflexion. „Ich versuche, mich selbst zu überprüfen, um sicherzustellen, dass ich meine Zeit mit den Dingen verbringe, die meiner Bestimmung entsprechen und mir Glück und Erfüllung bringen? Ich liebe meinen Job. Die Dynamik der Märkte und das kollaborative Teamumfeld machen mir viel Freude.“

Anstatt sich ausschließlich auf langfristige Ziele zu konzentrieren, plädiert sie für einen bewussteren Umgang mit dem gegenwärtigen Moment.