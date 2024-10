Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Der Asset Manager der Commerzbank Yellowfin hat einen neuen Portfoliomanager. Zum 1. Oktober stieß Dirk Heilmann zum Team. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dirk Heilmann einen ausgewiesenen Experten für den weiteren Ausbau unserer Benchmark-nahen Portfolio-Strategien gewinnen konnten“, heißt es in einem Post von Yellowfin auf der Berufsnetzwerksplattform Linkedin. Heilmann tritt demnach in der Position eines Senior Portfoliomanagers an. Er bringe rund 20 Jahre Erfahrung im Management indexnaher Portfolios und im Bereich Structured Funds mit.

Heilmann ist bei der Commerzbank kein Unbekannter: 13 Jahre lang war er für die Bank im Geschäftsbereich Equity Markets & Commodities (EMC) und dort insbesondere im Asset Management tätig. Laut eigenen Angaben bei Linkedin hat Heilmann unter anderem die Commerzbank-eigene ETF-Plattform Comstage hauptverantwortlich mitkonzipiert.

Als weitere Stationen Heilmanns listet sein neuer Arbeitgeber vergangene Tätigkeiten für Lyxor Asset Management und Amundi Deutschland auf.