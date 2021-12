Yes, we play – das Spiel zur Rettung der Wirtschaft

Die Spielregeln sind einfach: Sie heißen Barack Obama, sind Präsident der Vereinigten Staaten und haben eine Billion Dollar und zwei Minuten Zeit, um die US-Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Diagramm am unteren Bildrand zeigt an, ob Sie erfolgreich sind (grüner Graph, aufwärts gerichtet) oder ob Sie die Wirtschaft weiter in die Krise fahren (rot und abwärts). Kaum haben Sie das Geld, kommen auch schon die Bittsteller. Wenn Sie es schaffen, die kleinen, in Not geratenen Häuslebauer und Job-Zentren mit Geldsäcken zu beschenken und Großunternehmer und Banken mit einer kräftigen Watschen abzuwimmeln, haben Sie schon so gut wie gewonnen. Ein netter und kurzweiliger Lichtblick im täglichen Sumpf der Negativmeldungen. Die Grafik erinnert zudem angenehm an selige Commodore-Zeiten. So einfach ist es also, Präsident zu sein. Zum Spiel geht es hier