Yield Max erweitert sein europäisches Angebot auf fünf ETFs. Der neue Fonds setzt auf Optionsprämien aus Halbleiteraktien – und zahlt monatlich aus.

Der ETF investiert in Aktien von Unternehmen aus der globalen Halbleiterindustrie.

Was Profis für 2026 ins ETF-Portfolio packen – und was sie meiden

Yield Max ETFs und Han-ETF haben einen neuen aktiv verwalteten Fonds für europäische Investoren aufgelegt: Den Yield Max Semiconductor Option Income ETF (IE000T8QD852). Das Produkt investiert in Aktien von Unternehmen aus der globalen Halbleiterindustrie und soll durch den Verkauf von Optionskontrakten auf die Portfoliopositionen laufende Erträge erzielen. Ausschüttungen sind monatlich geplant.

Das Fondsmanagement bewertet mögliche Positionen anhand der Liquidität von Aktien und Optionen, des Kursniveaus sowie der impliziten Volatilität. Neben den Erträgen aus Optionsprämien strebt der Fonds auch Kapitalzuwachs an.

Handelbar ist der ETF an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange sowie der Borsa Italiana.

Über Yield Max

Mit der Auflegung umfasst das europäische Angebot von Yield Max nun fünf Produkte. Das Unternehmen ist ein auf optionsbasierte Einkommensstrategien spezialisierter Anbieter aus den USA mit 60 Fonds und einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Das Handels- und Portfoliomanagement-Team umfasst in Partnerschaft mit Tidal Investments mehr als 30 Fachkräfte.