Als sein Börsengang platzte, fing Yoni Assia an zu coden. Daraus wurde eine neue Idee, wie KI das Investieren für alle verändern soll.

Es war eigentlich alles bereit. Die Banker standen in Stellung, die Anwälte hatten ihre Ordner gefüllt, und Yoni Assia hatte sechs Monate damit verbracht, Etoro für den Gang an die Nasdaq vorzubereiten. Dann kam Donald Trump – und mit ihm sein sogenannter Liberation Day. Die Märkte stürzten um 25 Prozent ab, der Volatilitätsindex Vix schoss in die Höhe, und der Banker sagte zu Assia schlicht: Yoni, kein Mensch nimmt jetzt das Telefon ab. Der IPO, an dem sein Team monatelang arbeitete, war vorerst abgeblasen.



Yoni Assia hatte plötzlich zwei Wochen frei, die er nicht erwartet hatte. Er setzte sich an den Laptop. Und begann zu coden.

Diese Episode erzählt er an einem milden Apriltag knapp ein Jahr später, und die Anekdote sagt viel über ihn aus: Wo andere innehalten, beschleunigt er. Wo ein Plan scheitert, wechselt er das Werkzeug – nicht das Ziel. Und das Ziel hat sich in fast zwanzig Jahren kaum verändert. „Märkte für alle öffnen, einfach und transparent“, sagt Assia, und es klingt wie ein Mantra, das er sich selbst schon tausendmal vorgesagt hat.

Gegründet hat er Etoro 2007 in Tel Aviv, zunächst als grafisches Handelstool mit dem Versprechen der Einfachheit. Die Idee war schlicht und zugleich radikal: Wer eine Aktie kaufen will, soll das so unkompliziert machen können wie eine Banküberweisung. Damals war das eine Vision für Enthusiasten. Heute hat Etoro 40 Millionen registrierte Nutzer in 75 Ländern.

Im Mai 2025 wagte das Unternehmen schließlich doch noch den Sprung an die Nasdaq – nach der erzwungenen Pause durch die Trump-Turbulenzen, von der auch andere IPO-Kandidaten jener Wochen betroffen waren. Für 2024 meldete Etoro Kommissionserlöse von 931 Millionen US-Dollar, für 2025 einen GAAP-Nettogewinn von 216 Millionen Dollar und Assets under Administration von 18,5 Milliarden Dollar. Kein schlechtes Ergebnis für ein Unternehmen, das einst mit der etwas blumigen These angetreten ist, die Wall Street für den Rest der Menschheit zugänglich zu machen.

KI als Beschleuniger

Aber Assia will mehr. Und der Hebel, mit dem er das erreichen will, heißt KI. In jenen zwei ungeplanten Wochen entstanden bei ihm und seinen Entwicklern erste Mini-Apps auf Etoro-Basis – sogenanntes Vibe Coding, bei dem KI den Code schreibt und der Mensch die Idee steuert. Schnell wurde ihm klar, dass das nicht nur intern interessant war. Wenn wir fünfmal schneller bauen können, fragte er sich, was passiert dann, wenn wir das auch Kunden ermöglichen? Die Antwort darauf heißt Etoro-App-Store: eine Plattform, auf der Entwickler, Profi-Investoren und normale Nutzer eigene Trading-Anwendungen bauen und teilen können.

Die Analogie zu Apples App Store liegt auf der Hand, und Assia zieht sie selbst. Er hat eine schärfere These dahinter: Was für das Smartphone der Katalysator war, soll Etoro zum Beschleuniger einer Financial Super-App machen. Eine interne Roadmap, die er auf fünf bis zehn Jahre kalkuliert hatte, könnte sich damit auf ein bis zwei Jahre komprimieren.

Heute, so schätzt Assia, arbeitet sein Unternehmen drei bis fünf Mal schneller als noch vor drei Jahren. Für externe Entwickler könnte sich das auf das Hundertfache steigern. Das klingt nach Hyperbel – bis man die Anekdote aus Paris hört. Etoro hatte dort gerade ein Diamond-Event für seine wichtigsten Nutzer, Menschen mit durchschnittlich einer halben Million Dollar Kontogröße. Ein tschechischer Entwickler betrat die Bühne und präsentierte seine App: „Investment Titans“ lässt Nutzer ihre Portfolios von KI-Versionen berühmter Investoren kommentieren und debattieren – Warren Buffett, Cathie Wood, Benjamin Graham –, im Ton variierbar zwischen nüchterner Analyse und gegenseitigem Beschimpfen.

Der Mann, der die App gebaut hatte, arbeitet hauptberuflich bei Generali in der Lebensversicherung. Er hatte keine Ahnung, dass Etoro in anderen Ländern bereits eine Partnerschaft mit Generali unterhält. Nach der Bühne lernte er den zuständigen Filialleiter kennen. Das ist – in Miniaturform – die Logik des App Stores: Infrastruktur trifft auf Idee.

Dass die Crashrate beim KI-gestützten Programmieren hoch sei, räumt Assia selbst ein. Vollständige, produktionsreife Anwendungen zu bauen sei wie Formel-1-Fahren auf Top-Speed: technisch möglich, aber leicht zu verunfallen. Als Formel-1-Sponsor lebt Etoro diese Analogie übrigens selbst.

Agent-Portfolios als Herzstück

In dieses wachsende KI-Ökosystem fügt sich nun Tori ein, Etoros neuer KI-Assistent, den das Unternehmen Mitte April in einer grundlegend überarbeiteten Version vorstellte. Der ist mehr als ein Chatbot mit Finanzwissen. Das persistente Gedächtnis ist die entscheidende Neuerung: Tori merkt sich das Portfolio, frühere Konversationen, Interessengebiete und Verhaltensmuster – und baut darauf auf. Je länger ein Nutzer damit arbeitet, desto kontextualer die Antworten. Was erfahrene KI-Nutzer mit Memory-Plugins kennen, übersetzt Etoro in den Investmentkontext: Der Assistent soll mit der Zeit nicht nur klüger, sondern persönlicher werden.

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Zudem zapft er in Echtzeit die Stimmungslage auf der Plattform X an, angetrieben von Grok, dem KI-Modell von xAI. Was bislang das Monitoring mehrerer Feeds erforderte, passiert künftig in einem einzigen Prompt.

Das Herzstück aber sind die sogenannten Agent Portfolios: Sub-Portfolios innerhalb des Etoro-Kontos, für die Nutzer eigene Strategien definieren und sie dann – per API – einem KI-Agenten zur Ausführung übergeben. Wer etwa in die Magnificent Seven, also die sieben größten US-Technologieaktien investieren und täglich nach dem günstigsten Bewertungsmultiplikator rebalancieren möchte, kann das tun, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Einfach per Gespräch mit Tori, so verspricht es Assia. „Die Mehrheit der Transaktionen auf Etoro wird in zwei Jahren von Agenten ausgeführt“, prognostiziert er. Hälftig vom Etoro-eigenen Agenten, hälftig von Drittanbieter-Agenten. Für einen Plattformbetreiber ist das ein gewaltiger Strategieschwenk: weg vom Produkt, hin zur Infrastruktur.

Und hier beginnt die interessante Frage. Assia argumentiert, dass KI-gestützte Werkzeuge institutionelle Strategien demokratisieren: Was früher Quant-Fonds vorbehalten war, soll nun für jedermann verfügbar werden. Aber dieselbe Infrastruktur, die Lernen und Diversifikation begünstigt, kann genauso gut Dauerhandel, Überoptimismus und algorithmisierten Aktionismus fördern.

Etoro bündelt Copytrading, Smart Portfolios, 24/7-Märkte für Gold und Öl, KI-Assistenten und Agent Portfolios unter einem Dach. Das ist aus Produktsicht folgerichtig. Aus Anlegersicht bleibt es ambivalent – zumal Assia selbst einräumt, er zögere, sein gesamtes Konto einem KI-Agenten zu überlassen. „Der Mensch ist noch immer das Steuerrad“, sagt er. „Der Mensch, der die KI lenkt, ist so wichtig wie die KI selbst.“ Das ist eine kluge Formulierung. Ob das Steuerrad mit wachsender Automatisierung immer kleiner wird, lässt sie offen.

Alles für alle

Tief in Assias Denken steckt die Überzeugung, dass Kryptomärkte keine Nische sind, sondern ein Prototyp: 24/7, global, grenzenlos. Was der Kryptohandel als Standard etabliert hat, erwartet er nun für alle Assetklassen. Etoro startete als eines der ersten Handelsplattformen den rund um die Uhr verfügbaren Handel für Gold und Öl.

Dass er Bitcoin nicht früh genug in seiner ganzen Konsequenz ernst genommen hat, zählt Assia zu den größten Versäumnissen seiner Laufbahn – obwohl er intellektuell früh auf dem Spielfeld war: Bereits 2012 veröffentlichte er ein Whitepaper über sogenannte „Colored Coins", die konzeptuelle Vorläuferidee zu heutigen Token. Wer so früh dabei war, darf mit einiger Berechtigung von tokenisierten Märkten als unvermeidlicher Zukunft sprechen.

Doch das eigentliche Demokratisierungsproblem liegt für Assia nicht im Krypto-Rückstand, sondern tiefer: Weniger als 20 Prozent des europäischen Finanzvermögens stecken in Kapitalmärkten – verglichen mit 45 Prozent in den USA. Billionen liegen auf Sparkonten. „Kein ehrlicher Finanzprofi", sagt Assia, „würde behaupten, dass das eine gute Anlage ist." In Italien würden sechs von zehn Menschen die Frage, ob man an der Börse Geld verdienen kann, mit Nein beantworten. In Deutschland dürfte es kaum besser aussehen.

Dieser Abstand ist für Assia kein kulturelles Schicksal, sondern ein Bildungsproblem – und genau deshalb, so seine Logik, braucht es Werkzeuge, die Schwellen abbauen, bevor sie erklären.

Auf der Suche nach dem heiligen Gral

Am Ende des Gesprächs kommt Assia auf das, was er den heiligen Gral der Finanzwelt nennt. Ein Produkt, das verlässlich um die 30 Prozent Rendite pro Jahr erzielt – ohne je zu verlieren. Renaissance Technologies, der Hedgefonds des Mathematikers Jim Simons, habe über dreißig Jahre annähernd 70 Prozent Jahresrendite erwirtschaftet, sagt er. „Diese Produkte existieren. Aber niemand hat sie je für Millionen Menschen geöffnet.“ Das ist sein eigentliches Projekt. Nicht die App, nicht der Chatbot, nicht der Agent. Sondern die Idee, dass die Werkzeuge der Besten irgendwann jedem gehören. Er möchte das möglich machen daran mitverdienen.

Ob das Befreiung ist oder eine elegant verpackte neue Form von Komplexität, bleibt die offene Frage. Yoni Assia glaubt an Ersteres. Und er baut weiter. Weil er, wie er sagt, nun mal nicht aufhören kann, wenn er einmal angefangen hat.