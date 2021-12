You Gov Psychonomics übernimmt Ratingagentur für Beratungsqualität

Hintergrund: Die Ratingagentur ist auf die Erstellung von Analysen zur Service- und Beratungsqualität von Dienstleistungsunternehmen spezialisiert. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen rund 200 dieser Ratings in 12 verschiedenen Branchen durchgeführt. Das Ratingverfahren umfasst die Dimensionen „Servicemanagement“, „Service- und Beratungsleistungen“ sowie die „Servicewirksamkeit“. Die Methodik umfasst Kundenbefragungen, ein Service-Audit sowie Management-Interviews.

Gegründet wurde Servicerating im Jahr 2005 als Gemeinschaftsunternehmen der Assekurata Assekuranz Rating Agentur und der Psychonomics AG , die seit 2007 der internationalen You Gov Gruppe angehört. Der 40-prozentige Geschäftsanteil von Assekurata an der Servicerating GmbH wurde nun von der You Gov Psychonomics AG übernommen. Über den Kaufpreis gab es keine Angaben.Oliver Gaedeke, Vorstand der You Gov Psychonomics, wurde in die erweiterte Geschäftsführung der ServiceRating GmbH berufen. Andreas Schubert, Vorstandschef von You Gov Psychonomics: „Wir planen, weitere hochwertige Ratings zur Überprüfung der Service- und Beratungsqualität von Dienstleistern zu etablieren. Damit soll die Transparenz für die Verbraucher in diesen wichtigen Leistungsmerkmalen branchenübergreifend gesteigert werden.“