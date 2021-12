You-Gov-Studie zum Finanzvertrieb Diese Anbieter machen Vermittler glücklich

Insbesondere Aachen-Münchener, Allianz und Canada Life erhalten von Vermittlern hohe Werte. Der Alten Leipziger geben sie aufgrund ihrer wettbewerbsfähigen Produkte gute Noten. Die Aachen-Münchener überzeugt aufgrund ihres Kundenservices.Unter den Sachversicherern stechen Aachen-Münchener, Gothaer und Hanse-Merkur hervor. In der Sparte Krankenversicherung liegen Barmenia, Deutscher Ring und Hallesche vorn. Von den Fondsgesellschaften C-Quadrat, Deutsche Bank und DWS Investments (jetzt DeAWM) sind die befragten Vermittler ebenfalls überzeugt.Der Vertriebserfolg ist insgesamt leicht schwächer als im Vorjahr. Das gilt vor allem für Fonds- und Investmentprodukte. Auch der Absatz im Leben- und Krankenbereich ging zurück. Der Schwerpunkt hat sich verlagert. So verzeichnen Vermittler in der Komposit-Sparte ein Plus – hier besonders in der Kfz-Versicherung. Aber auch der Vertrieb von Unfall-, Sach- und Haftpflichtpolicen nimmt zu.Für die Studie befragten die Marktforscher 182 Vermittler der Finanzvertriebe Bonnfinanz, DVAG, MLP, OVB, Swiss Life Select und Telis Finanz.