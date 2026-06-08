Die Weltraumwirtschaft rückt bei deutschen Privatanlegern in den Blickpunkt. Eine Umfrage zeigt, wo Investoren Chancen sehen – und was sie noch zögern lässt.

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Die Weltraumwirtschaft ist bei deutschen Privatanlegern angekommen – nicht mehr als Zukunftsvision, sondern als konkretes Investmentthema. Das zeigt eine repräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag des französischen Fondshauses LFDE, für die im Mai 2026 insgesamt 1.017 Personen in Deutschland befragt wurden, die aktiv investieren.

Etwa 52 Prozent der Befragten erwarten, dass die Weltraumwirtschaft in den kommenden zehn Jahren eine bedeutende bis sehr große Rolle für die Weltwirtschaft spielen wird. Knapp die Hälfte (49 Prozent) wäre grundsätzlich bereit, Aktien aus dem Bereich Luft-, Raumfahrt und Verteidigung ins Portfolio aufzunehmen – als wesentliche Ergänzung oder kleinere Beimischung. Weitere 27 Prozent zeigen Interesse, wünschen sich aber zunächst mehr Informationen zum europäischen Markt.

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Als besonders investmentrelevant gelten Bereiche, in denen Space-Anwendungen bereits heute einen wirtschaftlichen Nutzen entfalten: Telekommunikation und Satellitenkonnektivität nennen rund 62 Prozent der Befragten als attraktivsten Anlagebereich, gefolgt von Satellitendaten sowie Klima- und Umweltüberwachung (53 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen Weltraumlogistik und Satellitenstarts (38 Prozent), Weltraumverteidigung (32 Prozent) sowie Erforschung des Weltalls (27 Prozent).

Auch geopolitische Entwicklungen beeinflussen das Anlegerverhalten zunehmend: Fast 50 Prozent geben an, dass die wachsende Bedeutung europäischer Sicherheit und Souveränität ihr Interesse an Investments in Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen erhöht hat. Gleichzeitig zeigt die Umfrage eine deutliche Informations- und Produktlücke: 38 Prozent der Befragten haben sich mit dem bestehenden Fondsangebot in diesem Bereich noch nicht gezielt beschäftigt, 26 Prozent sehen es noch „in Entwicklung“, 7 Prozent halten es für „unzureichend“.

Bislang nur wenige Space-Fonds und -ETFs am Markt

Bislang sind für deutsche Anleger nur wenige Themenfonds verfügbar, die den Fokus auf die Weltraumwirtschaft legen, darunter der aktive Space-Fonds Echiquier Space (ISIN: LU2466449001) sowie der Vaneck Space Innovators ETF (IE000YU9K6K2) – beide Strategien sind seit mehreren Jahren am Markt. Jüngst ist auch Wisdomtree mit dem Wisdomtree Space Economy ETF (IE000VDH1PG3) in das Segment eingestiegen.

Einige Fonds und ETFs vereinen Weltraumwirtschaft und Verteidigung. Ein Beispiel ist der 2025 aufgelegte Ark Space & Defence Innovation ETF (IE000AON7ET1) der bekannten US-Investorin Cathie Wood. Han-ETF hatte 2021 ebenfalls einen eigenen Space-ETF herausgebracht, den aber 2024 mit dem Future of Defence (IE000OJ5TQP4) zusammengelegt.

Fondsmanager: Anlageuniversum „ist gereift“

Auf Investmentseite sieht Christophe Pouchoy, Fondsmanager bei LFDE, bereits eine deutliche Entwicklung: „In einem sehr dynamischen Umfeld ist das Anlageuniversum gereift und entwickelt sich kontinuierlich weiter durch neue Börsengänge, wie etwa dem von SpaceX.“ Besonders dieser IPO dürfte das Investoreninteresse weiter steigern und andere Marktteilnehmer ermutigen, den Kapitalmarkt als Finanzierungsweg zu nutzen.

Zahlen des Weltwirtschaftsforums zufolge könnte der globale Weltraummarkt bis 2035 ein Volumen von 1.800 Milliarden US-Dollar erreichen – bei einem jährlichen Wachstum von knapp 10 Prozent. Der globale Markt für Satellitenkommunikation allein dürfte bis 2034 mit einer durchschnittlichen Jahresrate von nahezu 20 Prozent wachsen, so Pouchoy: „Dieses exponentielle Wachstum schafft Chancen für Investoren.“