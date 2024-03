Mehmet Göker zieht noch immer: Diese Erfahrung macht gerade auch der bekannte Youtuber Torben Platzer. Über 100.000 Klicks und über 350 Kommentare in nicht mal 24 Stunden verzeichnet sein aktuelles 19-minütiges Video über den flüchtigen und umstrittenen Vermittler, der seine Geschäfte mittlerweile von Dubai aus betreibt. Für seine Recherche hat sich Platzer in die Whatsapp-Vertriebsgruppe der MEG Dubai eingeschleust und mit Aussteigern gesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass Social-Media-Experte Platzer fragwürdige Coachings und Konzept unter die Lupe nimmt, die schnellen Reichtum versprechen. Nun also Göker, besser gesagt das Göker-Konzept. Finanzmedien liefern Basis für Recherche So kurz das Video ist, es dauert, bis Platzer, der über sich mal sagte „ich wirke arrogant, das ist meine Marke“ auf das Wesentliche zu sprechen kommt. Zunächst einmal liefert er einen kurzen Abriss über die Geschichte Gökers als Unternehmer, unterlegt durch bekannte Filmsequenzen aus den...

So kurz das Video ist, es dauert, bis Platzer, der über sich mal sagte „ich wirke arrogant, das ist meine Marke“ auf das Wesentliche zu sprechen kommt. Zunächst einmal liefert er einen kurzen Abriss über die Geschichte Gökers als Unternehmer, unterlegt durch bekannte Filmsequenzen aus den Dokumentationen und Medienberichten, auch von DAS INVESTMENT , über den vermeintlichen Vertriebsstar. Dabei geht es zum Beispiel um den Fall eines Kunden, der eine Vorauszahlung leistete, nachdem ihm am Telefon eine fiktive Ersparnis genannt wurde. Ausführlich wird auch auf die Berichterstattung über den vermeidlichen Göker-Strohmann, die René Jäger AG , eingegangen.

Für seine Recherche hat sich Platzer in die Whatsapp-Vertriebsgruppe der MEG Dubai eingeschleust und mit Aussteigern gesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass Social-Media-Experte Platzer fragwürdige Coachings und Konzept unter die Lupe nimmt, die schnellen Reichtum versprechen. Nun also Göker, besser gesagt das Göker-Konzept.

Alles dreht sich um Leads

Platzer zeigt einen Ausschnitt eines Videos aus 2023. Darin sagt offensichtlich Göker: „Es gibt keine besseren Leads, als unsere Online-Leads.“ Gemeint sind damit qualifizierte Kontakte. Diese spielen in Göker-Konzept, in dem es um die Optimierung von Tarifen in der privaten Krankenversicherung geht, eine zentrale Rolle. 3.200 Euro durchschnittliche Ersparnis sollen damit möglich sein. Hier meldet Platzer erste Zweifel an, woher die unbegrenzten Leads kommen sollen. Informanten hätten Platzer berichtet, dass Göker „Seiten online habe“, mit denen er Daten abgreift oder dass er größere Pakete aufkauft, um Leads vorzuqualifizieren. Diese könnten dann als Premium-Leads verkauft werden. Hier sei man allerdings noch auf der Suche nach Beweisen.

Das Göker-Konzept ist immer noch er selbst

Für potenzielle Mitarbeiter sollen die Provisionen, die eigentlich Honorare sind, 70 Prozent betragen. Nach wie vor ist aber Göker selbst mit wöchentlichen Weiterbildungen und einem kostenlosen Bootcamp ein wesentliches Lockargument in der Anwerbung neuer Gefolgsleute. In weiteren verpixelten Video-Mitschnitten hört man Göker mit vertraut lauter Stimme seine Mitarbeiter anfeuern. In einem Fall spricht er von 360 Mandaten in 72 Stunden, die 1,3 Millionen Euro eingebracht hätten. Es fallen Begriffe wie „geisteskrank“. Auch sieht man Göker beim telefonischen Kundengespräch auf der Terrasse. Er nennt sich selbst Dr. Christian Conrad.