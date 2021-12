Redaktion 11.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Zahl der Mobile-Banking-Nutzer verdoppelt Smartphone-Realität holt die Banken ein

Bankkunden in Deutschland befanden sich - technisch gesehen – lange Zeit in einem Dornröschenschlaf. Aus dem erwachen sie nun. Im vergangenen Jahr verdoppelte sich die Zahl der Nutzer von Mobile Banking in Deutschland auf 35 Prozent. Damit hinkt Deutschland zwar Ländern wie China (60 Prozent) und den USA (45 Prozent) hinterher, doch das Tempo bei der Aufholjagd hat sich stark beschleunigt.