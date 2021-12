Zahlung in Höhe von 10.000 Euro gefordert Hacker stehlen Kundendaten in Genfer Bank

Eine Hackergruppe mit dem selbstgewählten Namen Rex Mundi will am Freitagabend Kundendaten der Banque Cantonale de Geneve (BCGE) veröffentlichen und hat die Bank zur Zahlung von 10.000 Euro aufgefordert. Nur dann werde das Datenmaterial nicht veröffentlicht, wie die Gruppe im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Bank hat eine Zahlung unterdessen abgelehnt.Rex Mundi will mehr als 30.000 E-Mails und Kundendaten um 18.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit auf der eigenen Webseite öffentlich machen. Datenproben, die E-Mails und entsprechende Adressen zweier Kunden enthielten, waren der Mitteilung beigefügt.Die Banque Cantonale de Geneve erklärte unterdessen, es seien “nur wenige brauchbare Informationen” abhanden gekommen. Alle betroffenen Kunden seien bereits von ihren Beratern kontaktiert worden. Die Banque Cantonale de Geneve stehe zu der Entscheidung, keine Zahlung im Austausch für die gestohlenen Daten zu zahlen, wie es von der Sprecherin Helene De Vos Vuadens hieß.