Redaktion 30.03.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Zahlungsverzug in China Die ausfallgefährdetsten Branchen in Fernost

Acht von zehn Unternehmen in China haben im vorigen Jahr Zahlungsverzögerungen erlitten. Damit gibt es keine Besserung im Zahlungsverhalten der chinesischen Unternehmen. Das hat eine neue Untersuchung von Coface ergeben, an der 1.000 Firmen mit Sitz in China teilgenommen haben.