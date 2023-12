AOK Bayern beschwichtigt Kostenstreit bei Zahnärzten: Müssen Versicherte jetzt länger auf Termine warten?

Die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Bayern sieht sich zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt veranlasst: In einer aktuellen Mitteilung betont die Münchener Körperschaft des öffentlichen Rechts: „AOK-Versicherte haben keine Einschränkung bei der Behandlung zu erwarten.“ Es sei nicht zu erwarten, dass Bayerns Zahnärzte die Patienten für ihre Zwecke instrumentalisieren. Hintergrund ist, dass die aktuellen Preisverhandlungen mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) in einem heftigen Streit geendet sind.

Die Interessenvertreter von rund 10.000 Zahnmedizinern im Freistaat hatten daher in der vorigen Woche Alarm geschlagen: „Bei der AOK Bayern wird es 2023 zu massiven Budgetüberschreitungen im Bereich der Zahnmedizin kommen. Die zahnmedizinische Versorgung der rund 4,6 Millionen AOK-Versicherten ist dadurch akut gefährdet“, warnte die KZVB. Demnach wurden aktuelle Verhandlungen zwischen der KZVB und der Krankenkasse abgebrochen. Stattdessen musste ein Schiedsamt über die Höhe der zahnärztlichen Vergütung entscheiden.

„Patienten mit unzutreffend zugespitzten Äußerungen verunsichert“

Die von der KZVB eingeschalteten unabhängigen Schlichter hätten die Position der Krankenkasse Anfang Dezember bestätigt: „Die gesetzlichen Vorgaben sehen für 2023 eine maximale Anhebung der Vergütung um 2,7 Prozent vor“, betont Vorstandsvorsitzende Irmgard Stippler. „Die AOK Bayern wird die Gesamtvergütung von zirka 800 Millionen Euro vollständig an die KZVB zahlen. Darüber hinaus stellt die AOK Bayern noch Mittel für Prophylaxe und Zahnersatz. So ergibt sich ein Gesamtbetrag von insgesamt über einer Milliarde Euro.“

„Die AOK Bayern erfüllt mit der Anhebung vollumfänglich ihre vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen“, betont Stippler. Nun müssten auch Bayerns Zahnmediziner ihren gesetzlichen und vertraglichen Pflichten nachkommen und sicherstellen, dass die AOK-Versicherten angemessen versorgt werden. Sie kritisiert, dass die KZVB „Patienten mit unzutreffend zugespitzten Äußerungen verunsichert“ habe. Laut Medienberichten könnte es jetzt „für Mitglieder der AOK Bayern schwieriger werden, einen Termin zu bekommen“.

Probleme für Praxen im ländlichen Raum

Denn der auf 2,7 Prozent begrenzte Anstieg reiche „nicht einmal annähernd für den Inflationsausgleich“, erklärte KZVB-Vorstandsvorsitzender Rüdiger Schott in der vorigen Woche und drohte: „Wenn die größte in Bayern tätige Krankenkasse die Behandlungen ihrer Versicherten nicht vollständig finanzieren will, wird das nicht ohne Folgen bleiben. Für begrenzte Mittel kann es nur begrenzte Leistungen geben.“ Die Ersatzkassen und Betriebskrankenkassen vergüten die zahnärztlichen Leistungen demnach hingegen höher mit sogenannten Punktwerten.

„Während andere Krankenkassen sehr wohl ausreichend Mittel für die Versorgung ihrer Versicherten bereitstellen, sah sich die AOK Bayern dazu nicht in der Lage“, kritisiert der KZVB. Das treffe insbesondere Praxen im ländlichen Raum, deren Patienten teilweise bis zu 80 Prozent bei der AOK versichert sind. „Deren Behandlung könnte nun in vielen Fällen nicht mehr wirtschaftlich sein. Die Versorgungslandschaft wird sich deshalb weiter ausdünnen. Für die Patienten bedeutet das: Lange Wartezeiten und weite Wege für einen Zahnarzttermin.“