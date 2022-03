Private Krankenversicherung (PKV) „Die PKV wird immer digitaler“

Die privaten Krankenversicherer in Deutschland haben ihre digitalen Service-Angebote allein im vergangenen Jahr um ein Fünftel ausgebaut. Innovative Vorreiter sind neben den Platzhirschen am Markt auch mehrere Mittelständler. Da andere PKV-Anbieter nicht in gleichem Maße mitgezogen haben, hat sich der Abstand der Nachzügler zum Marktumfeld gleichzeitig vergrößert.

Das zeigt eine aktuelle Studie der Strategie- und Managementberatung ZEB. Die Branchenbeobachter hatten Anfang des Jahres 29 private Krankenversicherer in Deutschland auf folgende Fragen hin untersucht: Welche Services haben sie in den vorigen zwei Jahren zusätzlich angeboten? Wie hat sich dieses Angebot entwickelt? Und welche Dienste wurden besonders stark ausgebaut?

„Die Transformation der privaten Krankenversicherer in Deutschland setzt sich ungebrochen fort“, kommentiert ZEB-Partner Dieter Kipp die Ergebnisse der von ihm initiierten Analyse. „Die Branche hat ihre Geschäftsmodelle für Gesundheitsservices in der Pandemie kontinuierlich ausgebaut - weit über klassische Kernleistungen hinaus. Sie wird immer digitaler.“

Angebot digitaler Services wächst

Die Studie zeige im Detail, wie das Angebot digitaler Gesundheitsservices von privaten Krankenversicherern seit Beginn der Corona-Pandemie wuchs: Während bei der Ersterhebung 2020 erst 304 Services zu verzeichnen waren, sind es aktuell insgesamt 365. Am stärksten stieg das Angebot akuter Services für PKV-Kunden mit einer Zunahme um 26 Angebote beziehungsweise 38 Prozent.

Es folgen digitale Services zu Präventions-Themen wie zum Beispiel gesunde Ernährung mit einem Wachstum um 16 Angebote beziehungsweise 28 Prozent. „Diese wurden vor allem über Kooperationspartner und Netzwerke ausgebaut und dürften auch in Zukunft an Bedeutung zunehmen“, erwartet ZEB-Manager und Studienautor Kilian Gundlach.

Daneben seien allgemeine Dienste wie zum Beispiel Rechnungs-Apps der PKV-Anbieter „inzwischen weitläufig in der Branche etabliert“. Aus dieser Kategorie stammen 19 der seit 2020 neu hinzu gekommenen Offerten. Das entspricht einem Plus um 11 Prozent. Aber auch „die Telemedizin oder Services rund um Zweitmeinungsangebote verzeichnen nach wie vor einen soliden Anstieg.“

Ganzheitliches Leistungsmanagement

Haupttreiber der neuen Angebote waren die größten PKV-Anbieter der Branche mit durchschnittlich 2,6 neuen Services seit 2020. Die Gruppe mittelständischer Herausforderer verzeichnete einen Anstieg von durchschnittlich 2,3 zusätzlichen Services. „Nach absoluten Zahlen liegen sie gleichauf mit den Großen der Branche“, berichten die Studienautoren.

Mit Interesse hätten sie die Gruppe der sogenannten Slow Mover analysiert. Deren digitale Service-Angebote sind seit dem Jahr 2020 im Durchschnitt kaum gewachsen. Einigen von ihnen sei es zwar gelungen, die Gesundheitsdienste für die eigenen Kunden beachtlich auszubauen. Doch der Anstieg um durchschnittlich einen Service sei zu gering, um auf Dauer mithalten zu können.

„PKV-Anbieter waren vor allem dann erfolgreich, wenn sie ihre Gesundheits-Services mithilfe eines ganzheitlichen Leistungsmanagements gesteuert haben“, beobachtet Mirko Theine. Denn: „Entscheidend ist nicht die Anzahl der Services, sondern vielmehr ihr gezielter Einsatz“, erklärt der Co-Autor der Studie „Der Weg zum Gesundheitsdienstleister“.

Das verbreite allerdings auch für die bisher Abgehängten: „Ihnen kann es mit den richtigen Stellhebeln gelingen, zum Kern der PKV-Branche aufzuschließen und wieder nachhaltig an Attraktivität für ihre gesundheitsbewussten Kunden zu gewinnen“, so der Senior Manager bei ZEB weiter. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Münster berät europäische Banken und Versicherungen sowie Finanzintermediäre.