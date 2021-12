Zehn Gründe warum es mit China bergauf geht

Die chinesische Wirtschaft steht gut da. Doch damit es auch in Zukunft so weitergehen kann, muss der Staat den Binnenkonsum beleben. Weg von der Exportwirtschaft, hin zur Konsumwirtschaft. Das ist das Motto, das die Regierung in ihrem Fünfjahresplan ausgelobt hat."China ist dabei, in eine goldene Ära der Konsums einzutreten", glaubt auch Raymond Ma, Manager der China-Fonds der Investmentgesellschaft Fidelity. Aber ist das tatsächlich so?DAS INVESTMENT.com hat für Sie zehn Charts zusammengestellt, die belegen, dass die Zukunft für das Reich der Mitte gar nicht so schlecht aussieht.