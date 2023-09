Morningstar-Analyse Diese zehn günstigen Blue-Chip-Aktien lohnen sich noch

In Krisenzeiten werden Blue-Chip-Aktien als besonders lohnend angesehen. Warum das so ist und welche Unternehmen derzeit besonders aussichtsreich sind, hat die Ratingagentur Morningstar analysiert.

Pfizer Unternehmenszentrale in New York City

© Imago Images / ZUMA Wire

Burla kündigte an, dass Pfizer bis zum Ende des Jahrzehnts 25 Milliarden US-Dollar durch den Ausbau des bestehenden Geschäfts und weitere 20 Milliarden durch erfolgreiche Produkteinführungen und neue Wirkstoffe erwirtschaften wolle. Ein Schlüsselprojekt in dieser Agenda ist die Weiterentwicklung des Impfstoffs Corminaty, den Pfizer gemeinsam mit Biontech entwickelt hat. Einen weiteren Meilenstein erreichte Pfizer mit der geplanten Übernahme von Seagen, einem Biotech-Unternehmen, das mit 43 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Die Aktionäre von Seagen haben der Übernahme mit beeindruckenden 99 Prozent zugestimmt. Die Transaktion könnte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, sofern die US-Wettbewerbsbehörde FTC keine Einwände erhebt.

Blue Chips: Erstklassige Unternehmen

Mehr als zehn Jahre Bullenmarkt, eine Verdoppelung der Kurse weltweit seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 und die Aktienrally im laufenden Jahr haben Aktien teuer gemacht. Das gilt vor allem für die Papiere der großen und beliebten Unternehmen, die Blue Chips. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Welt des Pokers und ist in der Finanzwelt zum Synonym für erstklassige und etablierte Unternehmen geworden. Denn auch im Casino ist der Chip mit dem höchsten Wert blau.

Blue Chips zeichnen sich durch einige markante Eigenschaften aus:

Finanzielle Stabilität: Blue-Chip-Unternehmen verfügen in der Regel über eine solide Bilanz und eine nachhaltige Geschäftstätigkeit. Sie sind oft schuldenfrei oder nur gering verschuldet, was ihre finanzielle Stabilität unterstreicht.

Marktführerschaft: Diese Unternehmen sind häufig Marktführer in ihrer Branche und verfügen über einen bedeutenden Marktanteil. Sie haben effektive Geschäftsmodelle entwickelt und langfristige Wettbewerbsvorteile aufgebaut.

Dividendenhistorie: Blue-Chip-Aktien sind häufig für ihre Dividendenzahlungen bekannt. Anleger schätzen das regelmäßige Einkommen aus Dividenden, das diese Aktien für Einkommensinvestoren attraktiv macht.

Geringe Volatilität: Im Vergleich zu kleineren oder aufstrebenden Unternehmen weisen Blue-Chip-Aktien in der Regel eine geringere Kursvolatilität auf. Das bedeutet, dass sie tendenziell weniger anfällig für extreme Kursschwankungen sind.

Warum Blue-Chip-Aktien begehrt sind

Anleger interessieren sich aus verschiedenen Gründen für Blue-Chip-Aktien:

Stabilität und Sicherheit: Finanzielle Stabilität und eine lange Erfolgsgeschichte machen Blue-Chip-Aktien zu einer verlässlichen Investition. Sie sind oft weniger anfällig für wirtschaftliche Turbulenzen.

Langfristiges Wachstum: Obwohl Blue-Chip-Unternehmen nicht das explosive Wachstum von Start-ups aufweisen, bieten sie oft ein stetiges und nachhaltiges Wachstum im Laufe der Zeit

Dividenden: Für Anleger, die auf der Suche nach Einkommen sind, sind Blue-Chip-Aktien aufgrund ihrer Dividendenattraktivität eine beliebte Wahl.

Vertrauen und Reputation: Der Ruf und das Vertrauen, das diesen Unternehmen entgegengebracht wird, ziehen Investoren an. Dies führt häufig zu einer stabilen Nachfrage nach ihren Aktien.

In Zeiten, in denen attraktive Bewertungen an den Aktienmärkten Mangelware sind und Anleger nach nachhaltigem Kurspotenzial suchen, hat die renommierte Rating-Agentur Morningstar nach Unternehmen gesucht, die einerseits eine beeindruckende Erfolgsbilanz und überzeugende Produktangebote vorweisen können, ohne dass ihre Bewertungen andererseits bereits astronomische Höhen erreicht haben.

Die Großkonzerne, die es auf die Morningstar-Liste der besten Blue-Chip-Aktien für langfristige Anlagen geschafft haben, weisen einige gemeinsame Merkmale auf:

Sie verfügen über ein Morningstar Economic Moat Rating, das auf eine nachhaltige Wettbewerbsposition hinweist. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch vorhersehbare Cashflows aus, was eine verlässliche Grundlage für Investoren darstellt. Nicht zuletzt werden sie von Managementteams geführt, die kluge Entscheidungen über die Kapitalallokation treffen - ein wichtiger Aspekt für den langfristigen Erfolg. Neben Stabilität und Qualität bieten ausgewählte Blue-Chip-Aktien daher auch langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die zehn aktuellen Morningstar Blue Chip Favoriten für langfristige Anlagen vor. Wir haben sie nach der Wertentwicklung über fünf Jahre sortiert, beginnend mit der schlechtesten. Die Fair-Value-Bewertung von Morningstar gibt an, wie viel eine bestimmte Aktie nach Meinung der Analysten wert ist. Sie basiert nicht auf volatilen Kennzahlen wie den jüngsten Gewinnen oder der aktuellen Kursdynamik, sondern auf Fundamentaldaten und darauf, wie viel Geld ein Unternehmen in Zukunft erwirtschaften kann. Der Kurs/Fair Value ist der aktuelle Aktienkurs, dividiert durch den von Morningstar geschätzten inneren Wert des Unternehmens. Eine Kennzahl von weniger als 1,0 bedeutet, dass die Aktie unter dem geschätzten fairen Wert gehandelt wird.