Zehn Tipps für Finanzberater in Social Media

Claudia Hilker, Desiree Schubert und Stefan Raake haben zehn Tipps formuliert, wie Finanzberater in sozialen Netzwerken agieren sollten, um erfolgreich zu kommunizieren. Die Empfehlungen der Social-Media-Experten verstehen sich als Leitfaden für Neulinge, um Fehler und Tretminen zu vermeiden.Überlegen Sie, wo sich Ihre Zielkunden in den sozialen Netzwerken treffen und richten Sie sich dort eine Präsenz ein. Oftmals verwischen die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben. Klären Sie für sich, was Sie preisgeben möchten.Lesen Sie zunächst die Beiträge in den Foren, Blogs und Communities. Sie lernen dabei viel über die Themen, den Umgangston und den Tonfall. Je besser Sie den Kommunikationsstil verstehen, desto weniger Fehler werden Ihnen passieren.Suchen Sie offensiv den Kontakt zu Ihren Zielkunden, aber meiden Sie plumpe Verkaufstaktiken.Klären Sie für sich, welche Kontakte Sie zulassen möchten. Sie müssen nicht jede Kontakt-Anfrage bestätigen. Bei Ablehnung begründen Sie es kurz und freundlich.Belästigen Sie Ihre Kontakte nicht mit Spam, Spiel-Einladungen oder Werbung.Auch wenn es schnell gehen muss, eine korrekte Anrede und ein höflicher Abschiedsgruß gehören bei Kontaktanfragen dazu und steigern Ihre Chancen auf Akzeptanz.Reagieren Sie auf Anfragen und Kommentare schnellstmöglich. Meiden Sie Ego-Botschaften wie: „Koche mir gerade einen Kaffee“.Stellen Sie sich die Frage: „Möchte ich das auch noch in drei Jahren noch über mich lesen? Wenn nein, dann sparen Sie sich Ihren Beitrag.Man darf ab und zu auch mal auf eigene Leistungen hinweisen. Leiten Sie aber vorwiegend Tipps und aktuelle News weiter. Die Abwechslung ist hier entscheidend.Verärgern Sie Ihre Social-Media-Kontakte nicht mit plumper Werbung. Wer nur platt und penetrant verkaufen will, wird schnell ignoriert.: Soziale Netzwerke verändern die Geschäftswelt, auch die Finanzwirtschaft. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall: Sie erhalten Informationen über Ihre Kunden, die Sie normalerweise nur über ein persönliches Gespräch bekommen. Der Einstieg ist nicht schwer.Wichtig ist authentische, offene und ehrliche Kommunikation. Nur so bauen Sie online eine gute Reputation auf, die Ihre gute Offline-Reputation widerspiegelt. Bauen Sie also Vertrauen in Ihren sozialen Netzwerken auf. Gemeinsame Themen und die persönliche Wellenlänge fördern den Beziehungsaufbau. Geschäftliches ergibt sich nebenbei.