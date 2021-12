Zeit für den Einstieg? 5 Gründe für einen Aufwärtstrend bei Schwellenländeraktien

Nach den hohen Kursverlusten im vergangenen Jahr ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um in Schwellenländeraktien zu investieren. Es gibt eine Reihe von Indikatoren dafür, dass Abwarten riskanter sein könnte, als nicht rechtzeitig einzusteigen. Wie immer sollten Anleger dabei ihr Portfolio ausreichend diversifizieren und keinesfalls blind marktbreiten Indizes folgen.



Die folgenden fünf Gründe sprechen für einen Aufwärtstrend der Schwellenländeraktien:



1. Schwellenländeraktien bieten ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil wie selten zuvor



Die deutlichen Kursverluste seit April 2015 beruhen insbesondere auf Japans Abenomics, der Geldpolitik der Federal Reserve sowie auf Mario Draghis lockerer Geldpolitik. Viele Sektoren und Länder sind so niedrig bewertet wie in der Finanzkrise von 2008/2009. Die rohstoffexportierenden Länder leiden besonders heftig unter der Stärke des US-Dollar und dem Ende des -Rohstoff-Superzyklus.