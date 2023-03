7orca-Researcher Maximilian Kühl Zeitenwende made in Japan: U-Turn in der Notenbankpolitik?

Als einzige global bedeutende Zentralbank hält die Bank of Japan an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und schwächt damit den Yen deutlich. Im vergangenen Jahr verlor dieser im Vergleich zum Euro bereits rund 8 Prozent seines Wertes, seit Jahresbeginn kamen weitere 4 Prozent hinzu.

Trotz der historischen Erkenntnis, dass direkte Wechselkursinterventionen selten einen Wertverfall aufhalten können, verkaufte die Bank of Japan im September Devisenreserven von mehr als 200 Milliarden US-Dollar – 15 Prozent ihrer Gesamtreserven –, um sich den Kräften der Kapitalmärkte entgegenzustellen. Der Devisenverkauf verpuffte weitestgehend wirkungslos. Es scheint aus der Zeit gefallen, dass die Notenbanker in ihrer letzten Sitzung Anfang März einstimmig das Festhalten am Kurs beschlossen haben.

Große Sorgen wegen hoher Inflation

Diese Politik bringt inzwischen starke Nebenwirkungen mit sich. Bei einer Kerninflationsrate von derzeit 4,3 Prozent liegt die Zentralbank über dem selbstgesetzten Ziel, eine Teuerung von mittelfristig 2 Prozent sicherzustellen. Eine Anpassung der Zinssätze zur Abkühlung der Konjunktur wäre in diesem Stadium das beste Mittel, um die Preissteigerung in den Griff zu bekommen – so wie es die anderen global relevanten Zentralbanken bereits tun.

Unkonventionelle Geldpolitik bietet auch Chancen

Die Bank of Japan betreibt seit 2016 die Zinskurvenkontrolle, eine besonders expansive Form der Geldpolitik. Sie zielt darauf ab, langfristige Refinanzierungsbedingungen stabil niedrig zu halten. Die daraus resultierende hohe Differenz der niedrigen japanischen zu den höheren europäischen Zinsen macht Geldanlagen in Japan weniger attraktiv.

Mit einer Yen-Short-Position können derzeit allein aus der Zinsdifferenz annualisiert mehr als 3 Prozent Rendite erzielt werden. Dies wird im Umfeld eines stark abwertenden Yens noch attraktiver, das Renditepotential ist so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr.

Link zu vergrößerter Darstellung

Gamechanger: Neuer Notenbanker Kazuo Ueda?!

Mit dem Wechsel an der Spitze der Bank of Japan am 8. April bahnt sich ein bedeutender Wandel in der Geldpolitik an. Er könnte nicht nur die Zukunft der japanischen Wirtschaft beeinflussen, sondern auch die globalen Finanzmärkte. Denn während die expansive Politik der vergangenen Jahre Japan aus der Deflation herausgeholt hat, steht der designierte Chef Kazuo Ueda nun vor der Herausforderung, den Ausstieg aus dieser Politik zu meistern. Dabei war ausgerechnet er der einstige geistige Architekt dieser Strategie.

Marktteilnehmer wetten auf Ende der ultralockeren Geldpolitik

Wegen dieser Gemengelage tippen Investoren vermehrt auf eine Anpassung der Geldpolitik, ersichtlich anhand der Spekulationen auf japanische Staatsanleihen (JGBs). Japans Währungshüter deckeln die Rendite 10-jähriger JGBs auf 0,5 Prozent und realisieren die Kontrolle der Zinskurve über den Kauf oder Verkauf der JGBs.

Seit dem Jahresbeginn wurde diese Grenze mehr als 25 Prozent der Zeit überschritten. Die Bank of Japan musste mit dem massiven Kauf einheimischer Staatsschulden im Wert von 150 Milliarden US-Dollar entgegenwirken, so dass sich erstmalig mehr als 50 Prozent der japanischen Staatsschulden in den Händen der Zentralbank befinden.

Link zu vergrößerter Darstellung

Wahl zwischen explodierender Staatsverschuldung und teurem Zinsdienst

Den Problemen der Fortführung der bisherigen ultralockeren Geldpolitik stehen die Kosten steigende Refinanzierungen bei einer restriktiven Politik gegenüber. Der japanische Staat sitzt inzwischen auf einem Schuldenberg, der 262 Prozent des Wirtschaftsleistung des Landes entspricht. Das japanische Finanzministerium hat errechnet, dass heute ein einprozentiger Zinsanstieg zu ungefähr 250 Milliarden US-Dollar Zinstilgung drei Jahre später führen würde.

Dilemma für Zentralbankchef

Kazuo Ueda bleibt keine gute Option – lediglich die Wahl zwischen beiden Übeln. Im Umfeld steigender Inflation ist das Mandat der Bank of Japan klar definiert: Preisstabilität geht vor monetärer Staatsfinanzierung. Uedas Aufgabe wird es nun sein, einen geordneten Ausstieg aus der von ihm konzipierten Politik zu gestalten. Sollte ihm dieser Spagat in den kommenden Monaten gelingen, ist zu vermuten, dass der japanische Yen wieder an Stärke gewinnen könnte.

Über den Autor:

Maximilian Kühl ist als Senior Quantitative & Economic Researcher für die Entwicklung der Currency-Overlay-Investmentprozesse beim Hamburger Währungsspezialisten 7orca Asset Management verantwortlich. Zudem forscht er zu makroökonomischen FX-Themen, deren Resultate er für alle internen und externen Stakeholder aufbereitet. Neben der Entwicklung, Dokumentation und Implementierung von Risikomodellen hat Maximilian Kühl zuvor im Asset Management der Warburg Bank Prognosemodelle konzipiert. Er hält einen Master in Quantitative Finance und einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre.

7orca Asset Management betreut mehr als 10 Milliarden Euro von institutionellen Anlegern, schwerpunktmäßig Altersversorgungseinrichtungen, Asset Managern, Family Offices, Stiftungen und Versicherungen.