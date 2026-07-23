Zeitwertkonten – nur jede dritte Firma bietet sie an
Arbeitszeit auf Konten ansparen und damit eine längere bezahlte Auszeit nehmen: Dieses Modell der sogenannten Zeitwertkonten hat sich in deutschen Betrieben bislang noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Das zeigt eine Untersuchung von Fidelity International und der Universität Hamburg. Dafür befragten die Autoren bundesweit Organisationen mit mehr als 300 Beschäftigten. Demnach bietet knapp ein Drittel (29,6 Prozent) der befragten Organisationen ihren Mitarbeitenden ein Zeitwertkonto an. Am häufigsten finden sich diese Modelle im öffentlichen Sektor.
Größere Unternehmen bieten häufiger Zeitwertkonten
Wie verbreitet Zeitwertkonten sind, hängt der Studie zufolge stark von der Größe eines Unternehmens ab. Bei Organisationen mit 300 bis 999 Beschäftigten bieten nur 20,9 Prozent ein solches Konto an. Bei Unternehmen mit 3.000 bis 4.999 Mitarbeitenden steigt der Anteil auf 38,5 Prozent.
Auch zwischen den Bundesländern zeigen sich Unterschiede. Besonders viele Betriebe mit Zeitwertkonten zählten die Forscher in Hamburg (43,3 Prozent), Sachsen-Anhalt (42,9 Prozent), Berlin (42,3 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (35,1 Prozent).
Vorruhestand und Sabbatical sind die häufigsten Zwecke
Genutzt werden die angesparten Guthaben vor allem für den vorgezogenen Ruhestand. 36,7 Prozent der Organisationen mit Zeitwertkonten nennen diesen Zweck als wichtigsten. Auf den zweiten Rang kommt mit 33,1 Prozent das Sabbatical, also eine längere berufliche Auszeit. Für Elternzeit, die Pflege von Angehörigen oder Weiterbildung setzen die Betriebe die Konten dagegen seltener ein.
Aufwand und fehlendes Wissen bremsen die Einführung
Warum viele Unternehmen bislang auf Zeitwertkonten verzichten, hat der Studie zufolge vor allem zwei Gründe. 26,1 Prozent der Befragten verweisen auf den Verwaltungsaufwand, 21,5 Prozent auf fehlende Informationen darüber, wie die Modelle funktionieren und was sie bringen. Hinzu kommen offene Fragen beim Schutz vor einer Insolvenz des Arbeitgebers, bei der Bilanzierung sowie beim organisatorischen Aufwand.
Werterhaltungsgarantie modernisieren
Christof Quiring, Leiter der betrieblichen Vorsorge bei Fidelity International (Head of Workplace Investing), ordnet die Ergebnisse in die aktuelle rentenpolitische Debatte ein. Weil sich Erwerbsbiografien immer stärker flexibilisierten, seien Zeitwertkonten zu einem wichtigen Instrument geworden, um einen früheren Ruhestand zu finanzieren. Konkret plädiert Quiring deshalb dafür, die sogenannte Werterhaltungsgarantie für Zeitwertkonten zu modernisieren. Ähnlich wie bei der privaten Altersvorsorge ließe sich dann der Kapitalmarkt stärker nutzen – mit der Aussicht auf langfristig höhere Renditen für die Beschäftigten.
Zur Untersuchung
Für die Untersuchung „Die Verbreitung von Zeitwertkonten in Deutschland“ befragten Fidelity International und die Universität Hamburg zwischen November 2025 und Januar 2026 insgesamt 470 Organisationen mit mehr als 300 Beschäftigten. Unter dem Begriff Zeitwertkonto fassen die Autoren verschiedene Modelle zusammen, mit denen Beschäftigte Zeit- oder Entgeltguthaben ansparen, um sich damit später im Berufsleben freistellen zu lassen.