Zentralbanken bereiten Notfallpläne für US-Zahlungsausfall vor

Die Währungshüter haben auf dem Treffen vom Internationalen Währungsfonds in Washington am Wochenende mögliche Reaktionen besprochen, sagten Offizielle, die namentlich nicht genannt werden wollten, weil die Gespräche vertraulich waren. Die Diskussionen seien auch nach Rückkehr der Entscheidungsträger in ihre Heimatstaaten fortgesetzt worden.“Nur weil es in der Vergangenheit immer gelöst wurde, ist das absolut kein Grund, nicht für alle Eventualfälle zu planen”, sagte Jon Cunliffe, der im kommenden Monat Vize- Gouverneur für Finanzstabilität bei der Bank of England wird, am Montag vor Abgeordneten. “Ich erwarte, dass die Bank of England dafür Vorbereitungen trifft. Ich erwarte, dass dies auch Akteure im Privatsektor und in anderen Ländern machen.”Die Notenbanken dürften zuerst so reagieren wie nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers Holdings im Jahr 2008. Damals stellten die Währungshüter reichlich Liquidität zur Verfügung und legten untereinander Dollar-Swap-Linien auf. Außerdem lockerten sie die Anforderungen an die Sicherheiten, die sie bei Krediten akzeptierten.Doch die 12 Billionen Dollar an ausstehenden US-Verbindlichkeiten stellen die 517 Milliarden Dollar, die Lehman bei Anmeldung der Insolvenz am 15. September 2008 schuldete, in den Schatten.Sollte der US-Haushaltsstreit nicht bis zum 17. Oktober beigelegt werden, droht der größten Volkswirtschaft der Welt Zahlungsunfähigkeit. Zuletzt zeichneten sich aber Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Demokraten und Republikaner ab. Harry Reid, der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, hatte von “erheblichen Fortschritten” bei den Verhandlungen gesprochen.