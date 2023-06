In dieser Woche stehen die Zentralbanken wieder im Mittelpunkt des Marktgeschehens. Den Anfang macht am Mittwoch die amerikanische Federal Reserve, am Donnerstag folgt die EZB und am Freitag die japanische Notenbank.

Bezüglich der US-Geldpolitik preisen die Fed Funds Futures ungefähr zu drei Vierteln eine Zinspause der Fed ein. Zuletzt hatte die Notenbank am 3. Mai die Fed Funds Target Rate um weitere 25 Basispunkte angehoben, als vorerst letzten Schritt in einer ununterbrochenen Reihe von Zinserhöhungen seit dem 16. März 2022. Der gesamte Umfang von 500 Basispunkten markiert inzwischen den steilsten Zinsanstieg in Amerika seit 1980.

Anders dürfte die EZB vorgehen. Da sie später mit den Zinsanhebungen begonnen hat als ihr amerikanisches Pendant und der Einlagezins mit zurzeit 3,25 Prozent erst moderat im restriktiven Bereich steht, dürfte die europäische Notenbank die Leitzinsen weiter anheben.

Entscheidender als die Frage aber, ob nun noch ein weiterer Zinsschritt folgt oder nicht, ist die Suche der Notenbanken nach der neuen Normalität. Denn Fed, EZB und BoJ haben im vergangenen Jahrzehnt mit immer aggressiveren Mitteln erst gegen zu niedrige Inflation, dann gegen die ökonomische Nahtoderfahrung der Pandemie gekämpft. Nun wird es Zeit, zur Normalität zurückzukehren.

Das Dumme ist nur, dass sich die Welt in diesen zehn Jahren verändert hat, aber kein Mensch weiß, wie. Nicht einmal Zentralbanker, die sonst immer alles wissen, können das sagen. Und weil diese Veränderungen im Maschinenraum der Volkswirtschaften stattfinden, vor allem dort, wo die Übertragungsmechanismen der Geldpolitik in die sogenannte Realwirtschaft vermutet werden, wirken die mächtigen Entscheider der großen Notenbanken in dieser Situation eher wie Zauberlehrlinge.

