Der Mai hat sich für die globalen Aktienmärkte als Wonnemonat entpuppt – das Sprichwort „Sell in May and go away“ bewahrheitete sich nicht. Gleichzeitig verbreiterte sich in den USA die Rally. Die Sektoren Informationstechnologie und Versorgungsunternehmen schnitten im Monatsvergleich besonders gut ab – beide profitierten weiterhin direkt oder indirekt von der Begeisterung für künstliche Intelligenz.

Derweil läutet die Europäische Zentralbank mit ihrem jüngsten Zinsentscheid den Abstieg vom Zinsplateau ein – allerdings ist eher mit einer Zinswende „light“ zu rechnen, die in strukturell höheren Zinssätzen mündet.

Trotz leicht sinkender Zinsen in der Eurozone bevorzugen wir taktisch US-Aktien vor europäischen – das stärkere Unternehmensgewinnwachstum und KI geben den Ausschlag.