In dieser Episode des M&G-Podcasts „Investment Business“ spricht Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager und Fixed Income-Experte bei M&G Investments, über die Herausforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in einer von Krisen und Inflation geprägten Zeit.

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Transkript der ersten Episode der zweiten Staffel des M&G-Podcasts „Investment Business“.

Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt.

Die Key-Takeaways:

Die Rolle der EZB in der Bewältigung vergangener Krisensituationen

Die aktuelle geldpolitische Kehrtwende der EZB hin zur Inflationsbekämpfung

Historischer Kontext und Evolution der Zentralbanken in Europa

Praktische Auswirkungen der EZB-Politik auf Investoren und Märkte

Sprecher: Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager und Fixed Income-Experte bei M&G Investments

Host: Christoph Seeger, Wirtschaftsjournalist, Content Director bei mjnt., gehört zur Edelstoff Media Gruppe (DAS INVESTMENT / private banking magazin)

Christoph Seeger: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel des M&G Podcasts Investment Business. Mein Name ist Christoph Seeger, ich bin Wirtschaftsjournalist mit langjähriger Erfahrung und darf diese Staffel moderieren. Wieder werden wir uns in sechs Episoden mit den Kapitalmärkten beschäftigen. In den ersten drei Folgen unterhalte ich mich mit Dr. Wolfgang Bauer, Fixed Income Experte bei M&G Investments. In den zweiten drei Folgen treffe ich dann den Kapitalmarktstrategen von M&G Investments Ivan Domjanic, der den Hörerinnen und Hörern der ersten Staffel wohlbekannt sein dürfte. Nun aber zu dir, Wolfgang. Herzlich willkommen und bitte stell dich doch einmal kurz vor und erkläre, was du genau bei M&G Investments machst.

Dr. Wolfgang Bauer: Vielen Dank für die einführenden Worte, Christoph. Auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Dr. Wolfgang Bauer. Ich bin seit knapp zehn Jahren als Fondmanager bei M&G hier in London tätig. Ich arbeite im institutionellen Bond-Portfolio-Management-Team und beschäftige mich hauptsächlich mit Total-Return-Strategien und auch mit Euro Corporate Bonds. Und im Asset Management bin ich, was man in Deutschland als klassischen Quereinsteiger bezeichnen würde, denn vor meiner Karriere hier im Fondsmanagement habe ich als Chemiker in Cambridge in der Forschung gearbeitet und daher stammt auch mein Doktortitel. Also falls du mal in einer späteren Podcast-Folge, Christoph, über Mikroemulsionssysteme oder die Oberflächeneigenschaften von Polydimethylsiloxan sprechen möchtest, dann gib mir einfach Bescheid, jederzeit gerne.

Christoph Seeger: Ja, sehr gerne, Wolfgang. Vielen Dank, da komme ich bei Bedarf gerne drauf zurück. Freut mich, einen echten Wissenschaftler an Bord zu haben und nicht nur so einen BWLer, wie ich es bin. Also vielen Dank. Bevor wir uns in den kommenden beiden Folgen jetzt intensiver mit speziellen Kategorien von Anleihen, also weniger mit der Chemie natürlich beschäftigen, wollen wir uns heute den Institutionen widmen, Wolfgang, deren Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf den Kurs der Bonds haben – den Zentralbanken und Notenbanken. Lass uns einmal mit den Basics beginnen heute. Was sind Notenbanken, wie sind sie entstanden und was ist ihre Aufgabe?

Dr. Wolfgang Bauer: Ganz allgemein versteht man unter Notenbanken oder Zentralbanken, diese Begriffe werden oft synonym zueinander verwendet, Institutionen, die in einem bestimmten Gebiet die Geld- und Währungspolitik gestalten. Ich will und kann gar nicht so tief in die Geschichte der Notenbanken einsteigen, das würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber ich finde es durchaus interessant hervorzuheben, wie lange es diese Institutionen eigentlich schon wirklich gibt. Und zwar, wenn man sich beispielsweise die Schwedische Reichsbank anschaut, die wurde bereits 1668 gegründet. Und sie gilt auch als die älteste heute noch existierende Zentralbank. Nicht viel später, nämlich im Jahr 1694, wurde die Bank of England gegründet, die ich, wenn ich hier aus meinem Fenster in London blicke, in ungefähr 250 Meter Entfernung Luftlinie vom Büro zumindest erahnen kann.

Es dauerte allerdings einige Jahrhunderte, bis sich der Aufgabenbereich dieser Proto-Zentralbanken dem heutigen Aufgabenspektrum angenähert hatte. Und deutlich später wurden die beiden absoluten Schwergewichte in der Notenbank-Szene gegründet, nämlich das Federal Reserve System, kurz die Fed 1913 und die Europäische Zentralbank, die EZB 1998. Und in Bezug auf die Aufgaben und Ziele der Zentralbanken ist zu sagen, dass die einzelnen Notenbanken zwar viele Gemeinsamkeiten aufweisen, aber durchaus auch subtile Unterschiede. Es würde den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, über alle Funktionen bis ins letzte Detail zu sprechen. Die Bandbreite ist nämlich enorm und umfasst aber beispielsweise die Ausgabe von Banknoten, das Halten von Währungsreserven und auch oftmals die Finanzmarktaufsicht. Aber für uns als Anleiheinvestoren ist es natürlich besonders wichtig, dass die Zentralbanken ihre geldpolitischen Ziele der Preisstabilität verfolgen.

Christoph Seeger: Das ist auch das, wofür Sie bekannt sind, wofür wir Sie immer in den Nachrichten sehen und womit wir mitten im Kern des Themas wären, oder Wolfgang?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, absolut. Preisstabilität, also die Inflations-, aber auch Deflationsbekämpfung ist natürlich eines der absolut übergeordneten Ziele von Zentralbanken im Allgemeinen. Für die EZB ist es sogar das Ziel schlechthin. Zwar spielt auch die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der EU eine Rolle, aber es ist doch ein untergeordnetes Ziel. Interessanterweise ist es bei der Fed in den Vereinigten Staaten etwas anders, weil neben der Preisstabilität werden in den USA als quasi gleich wichtige Ziele, nämlich auch ein hoher Beschäftigungsgrad in der amerikanischen Volkswirtschaft und moderate langfristige Zinsen definiert. Also wenn man so will, hat die Fed gewissermaßen das Wohl und Wehe der amerikanischen Volkswirtschaft auf eine sehr holistische Art im Blick, wohingegen sich die EZB in erster Linie als Hüterin der Preisstabilität versteht. Und momentan muss man natürlich sagen, diesbezüglich allerdings eher mit überschaubarem Erfolg, denn die EZB definiert Preisstabilität als einen Anstieg des Verbrauchpreisindexes für das Währungsgebiet von unter, aber nahe 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und da sind wir im Moment natürlich sehr weit entfernt, mit der Inflationsrate im Euro-Raum zwischen 5 und 6 Prozent zum Zeitpunkt der Aufzeichnung heute.

Christoph Seeger: Absolut weit entfernt. Du hast die Europäische Zentralbank, die EZB und ihre Ziele bereits angesprochen. Wir wollen uns heute auf die EZB konzentrieren. Eine spezielle Konstruktion, denn die EZB ist ja keine Landeszentralbank, wie die Fed oder die Bank of England, die du durchs Fenster beinahe sehen kannst. Das ist ja in Deutschland die Bundesbank. Was zeichnet die EZB als Europäische Zentralbank im Besonderen aus?

Dr. Wolfgang Bauer: Ich würde sagen, das sind zwei Dinge, die die EZB wirklich so besonders machen. Das erste ist, dass die EZB wirklich eine sehr neue und moderne Institution darstellt. Also die anderen Zentralbanken hatten eben Jahrhunderte Zeit, das eigene Aufgabenspektrum langsam zu entwickeln und herauszuarbeiten. Aber die EZB, wie ich bereits gesagt habe, wurde ja erst 1998 gegründet. Und zweitens ist auch zu sagen, dass die EZB, das hast du ja bereits angedeutet, eben nicht für die Währungspolitik eines einzelnen Landes zuständig ist, sondern für dieses supra-staatliche Gebilde der Euro-Währungsgemeinschaft. Und das macht die Aufgabe der EZB natürlich im Vergleich zu anderen Zentralbanken nicht einfacher, ganz im Gegenteil muss man sagen. Und die einzelnen Mitgliedsstaaten innerhalb der Eurozone können beispielsweise, obwohl natürlich die Wirtschaften miteinander verflochten sind, aber trotzdem können sie natürlich in ganz anderen Positionen wirtschaftlicher Natur sein. Sodass es beispielsweise für Land A geboten sein könnte, Zinssenkungen durchzuführen, um Deflationssorgen abzuwehren und die Wirtschaft zu stimulieren.

Wohingegen im Land B könnten diese niedrigen Zinsen zu einer ohnehin schon starken Wirtschaft, zu einer Überstimulation beitragen und Inflationsdruck entfachen. Aber die EZB kann nur ein einziges Zinsniveau für den gesamten Euroraum festlegen und somit nicht auf diese feinen regionalen Unterschiede reagieren. Ganz konkret haben wir diese Problematik Anfang dieses Jahres gesehen. Im Englischen würde man sagen, One Size Fits All. Das ist die Politik, die die EZB machen muss. Und das wurde eben relevant in Bezug auf die Inflationsbekämpfung. Zwar muss man sagen, dass überall in der Eurozone Inflationsdruck zu spüren war, aber der war eben nicht homogen verteilt. Einige Länder, zum Beispiel im Baltikum, hatten eben deutlich höhere Inflationsraten zu verzeichnen als beispielsweise Frankreich. Aber die EZB konnte dann eben nicht die Zinsen selektiv für Estland oder Lettland stärker anheben als für Frankreich, sondern musste eben stattdessen eine einheitliche Geldmarktpolitik für diesen sehr heterogenen Euro-Raum erarbeiten und letzten Endes implementieren.

Christoph Seeger: Absolut. Europa ist ein Zusammenschluss von Staaten mit ganz besonderen Herausforderungen. Das haben wir ja in den diversen Krisen immer wieder gesehen, wie unterschiedlich die Länder sind. Aber wenn du jetzt auch die Fed eben angesprochen hast, die amerikanische Zentralbank, die muss ja auch Entscheidungen treffen, auch einheitliche Entscheidungen für einen heterogenen Wirtschaftsraum treffen.

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Beispielsweise kann die Lage in Kalifornien natürlich ganz anders sein als die Lage in South Dakota. Und das macht die Entscheidungsfindung der Fed sicherlich auch relativ schwierig. Dennoch denke ich, dass die Komplexität des Mandats für die EZB dann doch noch mal eine Stufe höher anzusiedeln ist. Der Euroraum besteht ja aus weitgehend souveränen Staaten. Und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken, also beispielsweise der Bundesbank, der Banque de France und so weiter, die sitzen ja auch alle im EZB-Rat, also im obersten Beschlussorgan der EZB. Und dort kommt es ja, wie sage ich das politisch korrekt am besten, kann es ja doch mal zu gewissen kulturellen Grabenkämpfen kommen zwischen den traditionell eher konservativen Vorstellungen von Geldmarktpolitik vor allem im Norden und den Befürwortern einer mehr expansiven Geldpolitik im Süden Europas. Und ich denke, hier einen tragbaren Kompromiss zu finden, der der gesamten Eurozone sowohl wirtschaftlich, aber auch politisch-kulturell gerecht wird, das denke ich ist mitunter eine echte Herkulesaufgabe für die EZB.

Christoph Seeger: Es geht um einen Kompromiss im Grunde wie bei allen Themen in Europa und das Mandat ist nicht einfach. Um diesem schwierigen Mandat gerecht zu werden – welche Instrumente stehen der EZB da grundsätzlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, wie gesagt, unser Format in dieser Podcast-Folge ist relativ limitiert, deswegen ist es nicht möglich auf alle Instrumente der EZB bis ins kleinste Detail zu sprechen zu kommen. Deswegen klammere ich hier ganz bewusst viele auch relevante Dinge aus und beschränke mich auf die zwei großen geldpolitischen Hebel der EZB. Und zum einen sind das eben ganz klassisch die sogenannten Offenmarktgeschäfte. Diese dienen der Steuerung der Zinsen im Euro-Raum. Vereinfacht gesagt halten die Geschäftsbanken in Europa den Großteil ihres Geldes, also den Großteil ihrer Liquidität, gegen die Verpfändung von Sicherheiten an die EZB. Und das geschieht zu einem bestimmten Zinssatz, der als Hauptrefinanzierungssatz bezeichnet wird und der wichtigste Leitzins der EZB ist. Der Kernpunkt ist, dass die EZB über diesen Mechanismus der Offenmarktgeschäfte den Leitzins in der Eurozone kontrolliert. Und das ist auch wirklich alles klassische Zentralbankpolitik.

Im Gegensatz hierzu steht der zweite Haupthebel der EZB, nämlich die Wertpapieraufkaufprogramme. Und diese wurden, zumindest bis sich die Marktteilnehmer letzten Endes daran gewöhnt hatten, oftmals als unkonventionell bezeichnet. Und sie wurden auch erst seit der globalen Finanzkrise 2007, 2008 von der EZB überhaupt eingesetzt. Und hier ging es um die Unterstützung der Kreditvergabe im Euro-Raum und oftmals auch um die Beruhigung der Märkte, durch den Kauf zinstragender Wertpapiere öffentlicher und später auch privater Emittenten. Und diese Kaufprogramme wurden übrigens nicht von der EZB direkt ausgeführt, sondern gewissermaßen an die nationalen Notenbanken der Eurozone delegiert, aber natürlich koordiniert durch die EZB. Deswegen ist es technisch gesehen nicht ganz richtig zu sagen, die EZB hat x Milliarden an Staatsanleihen gekauft. Das waren eigentlich die nationalen Notenbanken, die diese Käufe durchgeführt haben.

Christoph Seeger: Aber koordiniert eben durch die EZB. Und schön wäre es ja, die Arbeit der Zentralbank würde immer koordiniert und ganz geordnet und gleichmäßig vonstatten gehen und so die Volkswirtschaften der Länder, der Mitgliedstaaten unterstützen. Tatsächlich aber haben wir ja in den vergangenen 15 bis 20 Jahren eine Zeit erlebt, die von einer ganzen Reihe von Krisen geprägt war. Denken wir nur die Finanzkrise Ende der Nuller Jahre oder die Corona-Pandemie, die natürlich noch viel aktueller in Erinnerung ist. Oft war die Rolle der EZB die eines Retters in der Not. Bitte, Wolfgang, gib uns doch mal einen kurzen Abriss dieser Episode und der Rolle der EZB darin.

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, gerne. Also ganz wertneutral und ohne mir irgendein staatsrechtliches oder gar moralisches Urteil erlauben zu wollen, denke ich, kann man die Evolution der Geldpolitik der EZB wirklich als eine Serie von Überschreitungen einstmals roter Linien vor dem Hintergrund immer neuer Krisensituationen charakterisieren. Das Stichwort globale Finanzkrise ist ja auch vorhin schon gefallen. In vielerlei Hinsicht stellt diese Finanzkrise wirklich eine Zäsur da. Hier wurde zum ersten Mal sprichwörtlich der Rubikon überschritten in Bezug auf die bereits erwähnten Kaufprogramme. Und zwar im Juli 2009 begann die EZB mit dem Ankauf von Pfandbriefen, also sogenannten Covered Bonds, um den von der Finanzkrise stark beeinträchtigten Pfandbriefmarkt zu stützen. Innerhalb eines Jahres injizierte die EZB etwa 60 Mrd. Euro in diesen Markt. Das klang damals nach sehr viel Geld, das ist natürlich auch viel Geld. Aber wenn man das vergleicht mit späteren Programmen, wurde das klar in den Schatten gestellt. Der nächste Schritt war der Aufkauf von Staatsanleihen, der ab Mai 2010 stattfand.

Ein wichtiger Punkt, den ich hier machen möchte: Es ging natürlich der EZB nicht darum, direkt Staatsfinanzierung zu betreiben. Daher wurden diese Staatsanleihen nicht am Primärmarkt gekauft, sondern am Sekundärmarkt. Es floss kein Geld direkt von der EZB in den Staatshaushalt der emittierenden Staaten, was so rechtlich auch sehr schwierig gewesen wäre. Aber man muss natürlich sagen, dass durch diesen Ankauf von Staatsanleihen in großem Volumen der Preis dieser Staatsanleihen anstieg. Das senkte die Rendite und damit die Refinanzierungskosten der Staaten. Das war natürlich Ziel der ganzen Übung. Es fand keine direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank statt, sondern eine indirekte Unterstützung. Und Volumina haben wir vorhin schon angesprochen. Bei diesen Staatsanleihenkäufen stieß die EZB natürlich in andere Dimensionen an Volumina vor. Bis September 2012 wurden hier von der EZB Wertpapiere im Umfang von ungefähr 210 Milliarden Euro erworben.

Christoph Seeger: Und schon waren wir deutlich dreistellig, ein gewaltiger Betrag. Aber trotzdem sollte auch da noch einiges folgen.

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, absolut. Und die nächste Stufe war dann die Rede des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, der in London auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, das war im September 2012, eine sehr berühmte Rede gab. Und die berühmtesten Worte aus dieser Rede waren ‚Whatever it takes‘. Ich schrecke ein bisschen davor zurück, das als Blankoscheck zu bezeichnen, weil natürlich der Begriff Blankoscheck grade im deutschsprachigen Raum historisch etwas vorbelastet ist. Aber es trifft es eigentlich relativ gut im Kern. Denn bei dieser Rede, Whatever it takes, ging es um die sogenannten Outright Monetary Transactions, die es der EZB im Prinzip ermöglichen, in potenziell unbegrenzten Maße Staatsanleihen am Sekundärmarkt aufzukaufen.

Christoph Seeger: Unbegrenzt, Whatever it takes, so war es gemeint.

Dr. Wolfgang Bauer: Genau, also es wurde nicht sofort durchgeführt, sondern es ging einfach darum, dass gewissermaßen die EZB signalisiert, dass was immer auch nötig sein würde, getan wird, um den Markt zu stabilisieren und die Eurozone zusammenzuhalten. Und was ich auch noch sagen wollte: Anfangs wurden diese Anleihekäufe der EZB noch sterilisiert. Im Finanzjargon bedeutet die Sterilisation, dass gewissermaßen eine Ausweitung der Geldmenge verhindert wurde. Es wurde zwar Geld in das System injiziert durch die Ankäufe, aber gleichzeitig wurde dem System an anderer Stelle Geld wieder entzogen, sodass sich die Geldmenge im Prinzip konstant verhielt. Aber angesichts der sehr niedrigen Inflation zu jener Zeit entschied sich die EZB dann 2014, diese Sterilisation aufzugeben und Geldmengen Wachstum zu erlauben. Und seit diesem Zeitpunkt spricht man dann auch von quantitativer Lockerung. Auf Englisch heißt das Quantitative Easing.

Und das war eben wieder so eine vormals rote Linie, die dann überschritten wurde. Und die Geldpolitik der EZB wurde ab diesem Zeitpunkt noch deutlich expansiver. Und in der Folge wurden immer neue Wertpapierkaufprogramme aufgelegt, die Volumina stiegen und neben Pfandbriefen und Staatsanleihen rückten auch andere Anleihe-Typen in den Fokus dieser Kaufprogramme. Seit 2016 kauft die EZB beispielsweise auch Unternehmensanleihen auf im sogenannten Corporate Sector Purchase Programme, CSPP. Anders als bei den Staatsanleihen nimmt hier die EZB auch am Primärmarkt teil, also bei Neuemissionen. Und somit finanziert die EZB zu einem gewissen Teil direkt Unternehmen in der Eurozone. Und das war eben auch wieder so eine Sache, die man sich ein paar Jahre vorher noch wirklich schwer hätte vorstellen können.

Christoph Seeger: Wieder eine Art rote Linie, wenn ich dich richtig verstanden habe?

Dr. Wolfgang Bauer: Genau, diese Überschreitung der roten Linien zieht sich gewissermaßen wie ein roter Faden durch diese Podcast-Episode. Entschuldige bitte das fürchterliche Wortspiel. Auf jeden Fall neben diesen Unternehmensanleihen wurden aber auch weiterhin Pfandbriefe und Staatsanleihen weitergekauft und zusätzlich auch noch Asset Backed Securities. Und alle diese Programme fasst die EZB zusammen unter dem Stichwort APP, Asset Purchase Programme. Und die Dimensionen dieser APPs sind wirklich beachtlich, also gelinde gesagt. Die APP-Bestände in der Bilanz der EZB betragen momentan, also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, mehr als 3 Billionen Euro. Also eine Billion, das ist eine Eins mit zwölf Nullen, das sind also 1.000 Milliarden, eine Million Millionen. Bloß um die Dimensionen sich zu vorstellen, also 3 Billionen, das ist wirklich ein sehr hoher Betrag, der hier an Beständen in den EZB-Büchern steht.

Und dann wurde auch noch 2020, um die Effektivität der Geldpolitik in der Eurozone während der Covid-19-Pandemie zu wahren, darüber hinaus noch dieses Pandemie-Notfallprogramm aufgelegt. Der englische Titel lautet Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP. Und die PEPP-Bestände betragen dann weitere 1,7 Billionen Euro. Also zusätzlich noch zu den APP-Beständen. Also natürlich, die PEPP-Bestände sind niedriger als die APP-Bestände, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die PEPP-Bestände in sehr kurzer Zeit rapide aufgestockt wurden. Und damit stellten sie einen sehr spürbaren Markteingriff da und sollten das ja auch darstellen, um während der Pandemie eben für Stabilität an den Märkten zu sorgen. Und das bisher Gesagte bezieht sich ja dann eigentlich nur auf die roten Linien in Bezug auf die Aufkaufprogramme. Ich habe noch gar nicht die Zinsseite besprochen. Zusätzlich fuhr die EZB eben auch eine Politik der extrem niedrigen mitunter sogar negativen Zinsen.

Christoph Seeger: Absolut, und zwar über einen ziemlich langen Zeitraum. Aber jetzt leben wir tatsächlich seit etwa anderthalb Jahren wieder in einem neuen Zeitalter, nicht? Mit dem Ausbruch des Krieges, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, begann eine wirtschaftlich schwierige Zeit, geprägt von rasant steigender Inflation, wie wir es lange nicht kannten. Die EZB musste sich nun, wie viele andere Notenbanken, von der Rolle eines Big Spenders, wenn ich das so nennen darf, verabschieden und eine restriktive Geldpolitik fahren. Was ist da genau passiert?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, also absolut. Ich denke, es ist keine Übertreibung hier zu sagen, dass wir im vergangenen Jahr wirklich einen spektakulären Paradigmenwechsel in Bezug auf die Geldpolitik der EZB miterleben durften. Und nicht nur die EZB, sondern eben auch andere Zentralbanken haben diesen U-Turn wirklich entsprechend durchschritten. Was ich vorhin gesagt habe, es gab also diese schrittweise Evolution hin zu einer immer expansiveren Geldpolitik. Das fand ein absolut jähes Ende. Und der Grund, wie du auch schon angedeutet hast, liegt wirklich im fundamentalen Wandel der Inflationsdynamik. Also man könnte auch sagen, dass die EZB sich eine ultra-expansive Geldpolitik nur so lange erlauben konnte, wie kein Inflationsdruck in der Eurozone bestand.

Aber mit Rückkehr der Inflation und wir können natürlich sehr lange diskutieren, ob und inwiefern die Politik der EZB und anderer Zentralbanken überhaupt es zu diesem Emporschnellen der Inflation beigetragen hat. Aber seit der Rückkehr der Inflation hat sich die Lage natürlich komplett geändert. Die EZB ist voll im Inflationsbekämpfungsmodus. Und es wurden einerseits natürlich die Zinsen stark angehoben. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das sehr sperrige deutsche Wort Hauptrefinanzierungssatz der, wie gesagt, der wichtigste Leitzins der EZB ist. Der lag Mitte vergangenen Jahres noch bei 0 Prozent. Ein Jahr später, zum Aufzeichnungszeitpunkt dieser Podcast-Episode, liegt er nun bei stolzen 4,25 Prozent. Das ist wirklich eine sehr starke und beachtliche Bewegung im Zinsniveau. Und dieses Niveau 4,25 Prozent, das wurde auch zuletzt im Jahr 2008, also noch bevor die Folgen der globalen Finanzkrise voll durchschlugen, erreicht. Und damit kann man also wirklich sagen, dass die Phase der Niedrig- und Negativzinspolitik der EZB bis auf Weiteres beendet ist.

Christoph Seeger: Du hast jetzt gerade die Tragweite dieser Zinswende der EZB beschrieben und uns vorhin viel über die Ankaufprogramme erzählt. Wie sieht es denn in Bezug auf diese anderen großen Hebel der EZB, die Ankaufprogramme, in diesem neuen Zeitalter aus?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, also parallel zur Anhebung der Zinsen hat sich auch der Wind in Bezug auf die Anleihekaufprogramme komplett gedreht. Also sprechen wir wieder zuerst über die APP, also die Asset Purchase Programme. In Bezug auf das APP finden seit Juli 2022 keine Nettokäufe mehr statt. Also die Bilanzsumme wächst nicht mehr. Allerdings wurde die Bilanzsumme noch lange Zeit konstant gehalten. Also immer wenn der Nennwert einer Anleihe in den Büchern der EZB nach Ablauf der Laufzeit zurückbezahlt wurde, wurde dieser Geldbetrag dann in neue Anleihen reinvestiert. Aber von Februar bis Juni 2023 wurden dann nur noch teilweise diese Reinvestments oder Reinvestitionen durchgeführt. Und ab Juli 2023 wurden diese Reinvestitionen dann komplett gestoppt, sodass sich also die APP-Bestände mit der Zeit verringern. Aber es soll kein falscher Eindruck entstehen. Die EZB verkauft nicht aktiv die Anleihen in den Büchern, sondern die Bilanzsumme wird immer kleiner, weil die Anleihen ihre Endfälligkeit erreichen und der Nennwert zurückbezahlt wird. Dann das PEPP, hab ich auch vorhin schon erwähnt, also das Pandemieprogramm. Da finden parallel auch keine Nettokäufe mehr statt. Allerdings wird die Bilanzsumme nach wie vor durch vollständige Reinvestition von Vermögenswerten, Stand heute, bis mindestens Ende 2024 aufrechterhalten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass auch diese Politik bald auf den Prüfstand gestellt wird.

Christoph Seeger: Um es nochmal zusammenfassen, der Blick richtet sich jetzt vor allem auf dieses Instrument PEPP, das Pandemieprogramm. Was können Investoren deiner Meinung nach da nun erwarten?

Dr. Wolfgang Bauer: Also um Klarheit herzustellen: Wie gesagt, Stand heute finden keine Netto-Investitionen mehr statt. Aber die Bilanzsumme wird über diese Reinvestitionen bis mindestens Ende 2024 konstant gehalten.

Christoph Seeger: Okay, das steht sozusagen.

Dr. Wolfgang Bauer: Genau, das ist im Moment Stand der Dinge. Das heißt, dass die EZB über die nationalen Notenbanken jeden Monat nach wie vor große Summen in diese Anleihen investiert, um diese Reinvestments durchzuführen. Aber vor dem Hintergrund hoher Inflationsraten und hartnäckig hoher Inflationsraten im Euro-Raum und auch mit der Überwindung der Pandemie. Wie gesagt, der Name gibt es ja schon her, PEPP, das P steht für Pandemic. Da fragen sich natürlich viele Marktteilnehmer, ob diese Reinvestitionen überhaupt noch stadthaft und zielführend sind. Und ich denke, ein Grund, warum die EZB vielleicht etwas zögert, diese PEPP-Reinvestitionen aufzugeben und damit die Größe und Bedeutung des PEPP zu verringern, besteht in der großen Flexibilität, die ihr dieses Programm wirklich bietet.

Denn anders als bei der APP, wo es also wirklich einen strengen Verteilungsschlüssel nach Ländern gibt, ist die EZB bei der PEPP viel freier in ihrer Handhabe. So können beispielsweise die PEPP-Anleihekäufe verstärkt unter Umständen in die Peripherieländer gelenkt werden, um dort besonders stützend einzugreifen. Und diese Flexibilität wäre beispielsweise bei der Bekämpfung einer neuen Euro-Krise aus EZB-Sicht natürlich sehr wertvoll und nützlich. Man könnte sich vorstellen, dass beispielsweise verstärkt italienische Staatsanleihen gekauft werden, um dort eine Krise gezielt bekämpfen zu können. Und dann müsste die EZB eben nicht, anders als bei APP, nach einem Verteilungsschlüssel verstärkt deutsche Staatsanleihen zusätzlich kaufen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die EZB eine gewisse Hemmschwelle hat, die Flexibilität, die ihr das PEPP bietet, wirklich zu schnell aufzugeben.

Christoph Seeger: Weil es eben eine viel zielgerichtetere Einflussnahme ermöglicht. Du hast jetzt einmal das Beispiel italienische Staatsanleihen gebracht. Vielleicht noch einmal zur Erklärung, was genau ist mit Peripherieländern gemeint und wie können diese Auswirkungen dann für andere Peripherieländer aussehen?

Dr. Wolfgang Bauer: Im Englischen verwendet man oft den Begriff Periphery, also Peripherie, für die südlichen Mittelmeeranrainerstaaten der Eurozone, also hauptsächlich Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Und als Gegensatz zu dieser Peripherie bezeichnen wir dann als Core, also Kernländer der Eurozone, die restlichen Länder, beispielsweise Deutschland oder die Benelux-Staaten. Und was man gesehen hat, historisch während der Euro-Krise von 2010 bis 2012 kam es zu einer großen Aufspreizung der Staatsanleihenrenditen zwischen diesen Kernländern auf der einen Seite und den Peripherieländern auf der anderen Seite. Investoren wurden eben sehr nervös, was die Integrität der Eurozone betrifft und dann eben auch besonders nervös in Bezug auf beispielsweise italienische Staatsanleihen. Und diese wurden dann mitunter mit einer sehr hohen Risikoaufschlagsprämie, also einem sogenannten Spread, gegenüber als sicher erachteten deutschen Staatsanleihen gehandelt. Was dann wiederum die Refinanzierungskosten Italiens relativ gesehen in die Höhe trieb.

Und während der Corona-Krisensituation befürchtete man, dass sich dieser Peripherie-Kern-Spread in nicht nachhaltigen Regionen wieder ausweiten könnte. Und ich denke, diese Sorge war nicht wirklich unbegründet, weil durch die Pandemie kam es zu einem temporären Zusammenbruch der Tourismusindustrie. Das traf die Mittelmeerländer überproportional hart. Deswegen war die Intention klar, hier ein Instrument zu schaffen, das bewusst flexibel gehalten wurde, um im Falle des Falles verstärkt auch Peripherieanleihen aufkaufen zu können, ohne sich an einen Verteilungsschlüssel halten zu müssen. Für die EZB ist das PEPP gewissermaßen ein Spread-Management-Instrument, um die relativen Finanzierungskosten der Peripherieländer im Krisenfall gezielt und selektiv unter Kontrolle halten zu können.

Christoph Seeger: Und was bedeutet dieses Szenario, das du da gerade aufgezeigt hast, für institutionelle Investoren?

Dr. Wolfgang Bauer: Also wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass die Reinvestitionen im PEPP-Programm aufgegeben werden und damit die Größe und die Bedeutung des PEPP abnimmt, dann ist das für sich genommen erstmal eine negative Entwicklung für die Peripherieländer. Dadurch würden die Staatsanleihen dieser Länder relativ gesehen riskantere Anlageobjekte werden. Investoren würden dann höhere Risikoprämien, höhere Spreads gegenüber beispielsweise deutschen Staatsanleihen einfordern. Das würde zu einer Under-Performance von diesen Peripherieanleihen gegenüber Anleihen aus den Kernländern der Eurozone führen. Aber wie gesagt: Stand heute finden die Reinvestitionen bis mindestens Ende 2024 statt. Ich wollte hier nur darauf hinaus, dass ich hier ein gewisses Risiko sehe, dass sich diese EZB-Politik in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht ändern könnte und das könnte dann die gewissen Folgen am Markt nach sich ziehen.

Christoph Seeger: Aber genau in dieses Szenario reinzuschauen, das ist ja eure Aufgabe als Experten bei M&G Investments. Wie geht ihr als Vermögensverwaltungsprofis denn mit dieser Thematik ganz konkret um?

Dr. Wolfgang Bauer: Also ganz generell als Portfoliomanager ist es meine primäre Aufgabe, Risiken und Chancen gegeneinander aufzuwiegen. Und meine Portfolios dementsprechend aufzustellen. Und ich habe schon über die gewissen Risiken von Anleihen aus Peripherieländern gesprochen. Und wie sich da eine mögliche Änderung der Politik der EZB in Bezug auf die PEPP-Reinvestments auswirken könnte. Aber die Risiken sind nur eine Seite der Medaille. Ich muss natürlich auch auf die Chancen hinaus und diese evaluieren. Und im Bereich Unternehmensanleihen gibt es nach wie vor eine ganze Reihe von Emittenten aus den Peripherieländern, bei denen ich die Bewertungen am Markt wirklich immer noch sehr interessant finde. Und diese möchte ich auch weiterhin in meinen Portfolios halten, weil der mögliche Ertrag für mich die potenziellen Risiken mehr als ausgleicht. Aber das ist immer natürlich eine Einzelfallentscheidung. Und in Bezug auf andere Emittenten auf der Peripherie habe ich sehr wohl Positionen abgebaut, weil hier aus meiner Sicht eben Risiken und Ertrag nicht mehr in einem besonders attraktiven Verhältnis zueinander stehen.

Christoph Seeger: Ganz genau so sieht die Arbeit eines aktiven Fondsmanagements aus, lieber Wolfgang. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Arbeit der Zentralbanken. Wir sind schon am Ende der ersten Folge unserer neuen Staffel des Podcasts Investment Business angelangt. In der nächsten Folge werden wir beide uns über Euro Corporate Bonds mit Investment Grade unterhalten. Ein gerade wirklich extrem spannendes Thema für Investoren. Und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch, Wolfgang. Nochmals vielen Dank und alles Gute und bis dahin.

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, auch dir vielen Dank, Christoph. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dann.

