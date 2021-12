Oliver Lepold 26.08.2010 Lesedauer: 2 Minuten

Zentraleuropa im Blick: Citigroup beteiligt sich an Aragon AG

Citigroup Financial Products Inc., ein Tochterunternehmen der Citigroup Inc. (Citi), hat 10,1 Prozent der Aktien der börsennotierten Aragon AG erworben.