Felix Hannemann 12.12.2008 Aktualisiert am 29.12.2008 - 16:10 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Zertifikat auf Skandal-Hedge-Fonds vom Handel ausgesetzt

Bernard Madoff, Ex-Chef der Technologiebörse Nasdaq, und einer der einflussreichsten Investoren New Yorks ist verhaftet worden. Medienberichten zufolge soll er über Hedge-Fonds, die nach dem Prinzip eines Schneeballsystems gemanagt wurden, bis zu 50 Milliarden Dollar veruntreut haben. Hiervon soll unter anderem der auch in Deutschland vertriebene Herald US Absolute Return Fonds (WKN A0NFHW) betroffen sein, der von der BNP Paribas als Tracker-Zertifikat (WKN BN7HER) angeboten wird.