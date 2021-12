Zertifikat-Verbände planen europäischen Dachverband

Vier Zertifikate-Verbände wollen Anfang dieses Jahres einen europäischen Dachverband ins Leben rufen. Zu den Gründungsgesellschaften zählen der Deutsche Derivate Verband (DDV), der italienische Verband Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento (ACEPI), der Schweizer Verband für Strukturierte Produkte und das österreichische Zertifikate Forum Austria.Nach Angaben des DDV sollen bei dem Dachverband Initiativen zur einheitlichen Produktklassifizierung und Risikobewertung im Vordergrund stehen. Ferner, so der DDV, sollen Anstrengungen unternommen werden, um die Transparenz und Verständlichkeit der Produkte zu erhöhen.Der DDV (Sitz: Frankfurt am Main) ist am 1. Januar diese Jahres aus dem Derivate Forum und dem Deutschen Derivate Institut (DDI) hervorgegangen.