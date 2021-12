Zertifikate-Tipps: 5%-Europa-Anleihe, 10%-Lufthansa-Bonus und 20%-Leoni-Bonus

Dieser Artikel erschien im Zertifikate-Newsletter DAS DERIVAT >> Jetzt kostenlos abonnieren >> Jetzt aktuelle Ausgabe runterladen



Leoni-Capped-Bonus: Im Schlepptau der Autobauer



Urlaubssperre, Sonderschichten, Neueinstellungen: In der Autobranche geht wieder die Post ab.



Im Windschatten macht dies auch Zulieferern wie Leoni (540888, 17,3 Euro) Beine. Leonis Gewinnprognosen für 2010 könnten bereits nach sechs Monaten erreicht werden.



Das gedeckelte Bonus-Papier (SL1HS9, 17,8 Euro) von Sal. Oppenheim fährt in knapp 12 Monaten 23,4% Gewinn ein, wenn sich die Aktie bis zur Fälligkeit am 17.06.2011 über der Barriere von 13,0 Euro hält.

5%-TIPPHeute legen wir bei unserem 5%-Tipp noch ein Schippchen oben drauf. Die Protect Pro Indexanleihe (VT3EUR, 98,0 Euro) von Vontobel macht's möglich (Flyer) Die Laufzeit beträgt zwei Jahre, Start war vor 5 Tagen. Nach jeweils zwölf Monaten wird ein sicherer Kupon in Höhe von 6 Euro ausgezahlt (5,8% p.a.). Damit es am Ende auch den Nennwert von 100 Euro zurückgibt, muss der Euro Stoxx 50 (965814, 2.628 Pkt.) am 18.06.2012 über der Marke von 1779.06 Punkten notieren.10%-TIPP Vor kurzem haben wir auf ein Capped-Bonus-Papier auf die Lufthansa (823212, 11,8 Euro) aufmerksam gemacht. Der Turnaround ist nun durch Zahlen untermauert: Passagiere im Mai plus 35%, und die Frachtsparte steht besser da als vor der Krise.Passend zum Steigflug ein Bonus-Zertifikat (AA12RT, 12,7 Euro) der RBS: 10,7% gibt's p.a., wenn die Barriere bei 8,9 Euro bis zur Fälligkeit am 16.12.2011 unverletzt bleibt. Bei Flügen über das Bonus-Level bei 14,7 Euro ist das Papier mit von der Partie.