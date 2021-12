Zertifikate-Tipps: 5% per Deep-Express, 10% mit MAN-Discounter und 20% mit Metro-Bonus

Klappt das nicht, gibt es jährlich vier weitere Chancen. Die Kursschwelle sinkt jeweils um 10 Prozent – zum fünften Stichtag am 14. Oktober 2016 nach 6 Jahren liegt sie bei 50 Prozent. Der Auszahlungsbetrag steigt jährlich um sechs Euro (Memory-Funktion) und liegt im sechsten Jahr bei 136 Euro.Wird es auch am fünften Stichtag nichts mit der Rückzahlung und notiert der Eurostoxx mindestens bei 35 Prozent seines Startwertes, erhalten Anleger immerhin den Nennwert von 100 Euro ausgezahlt.Liegt der Index jedoch unter der 35%-Schwelle, muss der volle Indexverlust hingenommen werden.Nun endlich ist auch der Markt für Nutzfahrzeuge wieder voll in der Spur – die weiteren Aussichten sind positiv. > vergrößern

Auch bei MAN brummen die Geschäfte. Prompt hagelte es positive Analystenstudien mit Kurszielen von 100 Euro und mehr. Die Börsianer katapultierten die Aktie in den vergangenen fünf Wochen von 65 auf über 80 Euro.Einstieg verpasst? Mit dem Discounter der Commerzbank (CM1AQ0) kaufen Sie die Aktie – mit begrenzten Gewinnchancen – für 65 Euro. 10,1 Prozent p.a. sind drin, wenn die Aktie am 16.06.2011 über dem Cap bei 70 Euro notiert.Verluste entstehen erst, wenn die MAN-Aktie zur Fälligkeit unter dem aktuellen Zertifikatepreis von 65,50 Euro notiert. Ab Kursen von 87,40 Euro, wäre ein Direktinvestment den Zertifikat überlegen."Deutsche shoppen die Krise weg", titelte der Spiegel auf seiner Webseite, nachdem der GFK-Konsumklimaindex auf ein neues Zweijahreshoch geschnellt ist. Die Konjunkturerwartungen erreichten sogar den höchsten Stand seit über drei Jahren. > vergrößern

Den Handelsriesen Metro freut's. Merrill Lynch hebt den Daumen und peilt Aktienkurse von 57 Euro an. Das Bonuspapier von BNP gewinnt 18,5 Prozent p.a., wenn die Barriere bei 38 Euro bis zum 17.06.2011 unverletzt bleibt.Der Risikopuffer beträgt rund 19 Prozent. Vorsicht: Geht die Sache schief, fährt das Zertifikat durch das Aufgeld von rund 7,5 Prozent überproportionale Verluste ein.